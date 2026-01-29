Hindustan Hindi News
father and son of bihar cut into several pieces in chennai wife thrown in river
चेन्नई में बिहार के रहने वाले बाप-बेटे को काट डाला, पत्नी को नदी में फेंकने का शक; परिवार में मातम

संक्षेप:

Jan 29, 2026 01:34 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, शेखपुरा
बिहार के शेखपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पथलाफार गांव निवासी एक ही परिवार के तीन लोगों की चेन्नई के अडियाल में हुई हत्या के मामले में परिजनों ने बताया कि पिता और पुत्र की लाश कचरे के ढेर पर एक बोरे में बंद मिली है। बेरहमी से हत्या के बाद शवों को कई टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया था। जबकि आशंका है कि महिला (पत्नी) को मारकर शव को एक नदी में फेंका गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

मृतक के पिता ने बताया कि मृतक के भाई नरेश यादव चेन्नई गये हैं। पुत्र और पौत्र की लाश को शेखपुरा लाया जा रहा है। गुरुवार तक आने की उम्मीद है। इस जघन्य हत्याकांड से पूरा परिवार सदमे में है। इधर, सदर थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि चेन्नई पुलिस द्वारा हत्याकांड के बारे में अबतक संपर्क नहीं किया गया है। गांव के लोगों ने घटना की जानकारी दी है।

तीन साल पहले हुई थी शादी

पिता ने बताया कि तीन साल पहले पुत्र की शादी हुई थी। मृतक गौरव अपने तीन भाइयों में मांझिल था। गांव में काम नही मिलने पर आरोपी उपेंद्र यादव के कहने पर उनका पुत्र एक साल पहले चेन्नई गया था। एक साथ तीन सदस्यों की हत्या से गांव के लोग हतप्रभ हैं। परिजनों का रो रोकर हाल बेहाल है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
