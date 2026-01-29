चेन्नई में बिहार के रहने वाले बाप-बेटे को काट डाला, पत्नी को नदी में फेंकने का शक; परिवार में मातम
पिता ने बताया कि तीन साल पहले पुत्र की शादी हुई थी। मृतक गौरव अपने तीन भाइयों में मांझिल था। गांव में काम नही मिलने पर आरोपी उपेंद्र यादव के कहने पर उनका पुत्र एक साल पहले चेन्नई गया था। एक साथ तीन सदस्यों की हत्या से गांव के लोग हतप्रभ हैं।
बिहार के शेखपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पथलाफार गांव निवासी एक ही परिवार के तीन लोगों की चेन्नई के अडियाल में हुई हत्या के मामले में परिजनों ने बताया कि पिता और पुत्र की लाश कचरे के ढेर पर एक बोरे में बंद मिली है। बेरहमी से हत्या के बाद शवों को कई टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया था। जबकि आशंका है कि महिला (पत्नी) को मारकर शव को एक नदी में फेंका गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
मृतक के पिता ने बताया कि मृतक के भाई नरेश यादव चेन्नई गये हैं। पुत्र और पौत्र की लाश को शेखपुरा लाया जा रहा है। गुरुवार तक आने की उम्मीद है। इस जघन्य हत्याकांड से पूरा परिवार सदमे में है। इधर, सदर थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि चेन्नई पुलिस द्वारा हत्याकांड के बारे में अबतक संपर्क नहीं किया गया है। गांव के लोगों ने घटना की जानकारी दी है।
तीन साल पहले हुई थी शादी
पिता ने बताया कि तीन साल पहले पुत्र की शादी हुई थी। मृतक गौरव अपने तीन भाइयों में मांझिल था। गांव में काम नही मिलने पर आरोपी उपेंद्र यादव के कहने पर उनका पुत्र एक साल पहले चेन्नई गया था। एक साथ तीन सदस्यों की हत्या से गांव के लोग हतप्रभ हैं। परिजनों का रो रोकर हाल बेहाल है।
पिता ने बताया कि मृतक के भाई नरेश यादव चेन्नई गये हैं। पुत्र और पौत्र की लाश को शेखपुरा लाया जा रहा है। गुरुवार तक आने की उम्मीद है। इस जघन्य हत्याकांड से पूरा परिवार सदमे में है। इधर, सदर थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि चेन्नई पुलिस द्वारा हत्याकांड के बारे में अबतक संपर्क नहीं किया गया है। गांव के लोगों ने घटना की जानकारी दी है।