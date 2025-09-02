बिहार में चावल-पास्ता खाने से बाप-बेटे की मौत, परिवार के 5 सदस्यों की हालत गंभीर

बिहार में चावल-पास्ता खाने से बाप-बेटे की मौत हो गई है। यह भोजन करने से पांच लोगों की हालत गंभीर हो गई है। बक्सर केऔद्योगिक थाना क्षेत्र के दहीवर गांव में बीती रात चावल-पास्ता खाने से पिता-पुत्र की मौत हो गई। जबकि पांच लोगों को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के किशन बिहारी के परिवार में रात को पास्ता चावल बना था। रात 9 बजे परिवार के सभी सदस्यों ने भोजन किया था जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी।