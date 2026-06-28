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5 माह की बेटी की दूध में जहर देकर हत्या? पिता और दादी पर केस दर्ज, पुलिस ने कब्र खोद निकाला शव

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सीवान में पांच माह की बच्ची की दूध में जहर देकर हत्या के आरोप में पिता और दादी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बच्ची की मां ने हत्या का आरोप लगाया है।

5 माह की बेटी की दूध में जहर देकर हत्या? पिता और दादी पर केस दर्ज, पुलिस ने कब्र खोद निकाला शव

Bihar Crime News: बिहार के सीवान में पांच माह की मासूम दुधमुंही बच्ची की संदिग्ध मौत मामले पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की है। मृत बच्ची की मां ने उससे पिता और दादी पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना जिले के पचरुखी प्रखंड के बर्तवलिया गांव में शुक्रवार की शाम की बताई जा रही है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृत बच्ची के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया तथा मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

बताया जाता है कि शुक्रवार की देर शाम अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। आनन-फानन में बच्ची का अंतिम संस्कार कर शव को मिट्टी में दफा दिया गया। लेकिन शनिवार को तब नया मोड़ आ गया, जब मां पुतुल देवी ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस के पास पहुंच गई। पुतुल देवी ने पति और सास पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया। उनके बयान पर दोनों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है।

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​कब्र से निकला शव, इलाके में सनसनी

​पचरुखी थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद दफनाए गए शव को जमीन से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। शव निकालने के दौरान मौके पर बड़ी तादाद में लोग जुट गए। शव गड्ढे से बाहर आते ही लोग आक्रोश में आ गए कि इतनी छोटी बच्ची की हत्या क्यों की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। हालांकि पुलिस हर पहलू पर गहन जांच कर रही है।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

​इस खौफनाक वारदात के बाद से बर्तवलिया गांव समेत पूरे क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं आम हैं। क्या एक पिता और दादी इतने निष्ठुर हो सकते हैं? लोग इस बात से हैरान हैं कि छह माह की मासूम बच्ची ने किया का क्या बिगाड़ा था कि उसकी हत्या कर दी। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुतुल देवी के बयानों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि जल्द ही कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। पुलिस गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है।

(रमेश कुमार की रिपोर्ट)

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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