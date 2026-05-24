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फेसबुक वाली फैशन डिजाइनर निकली ठग, शादी का झांसा देकर पटना के कारोबारी से 74 लाख की ठगी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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भावनात्मक लगाव बढ़ने के बाद युवती ने पीड़ित को बिटकॉइन ट्रेडिंग में मोटी कमाई का लालच दिया। उसे बिटकॉइन ट्रेडिंग करने वाली वेबसाइट पर रुपये जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। भरोसा दिलाने के लिए कारोबारी को निवेश पर होने वाले कथित मुनाफे के स्क्रीनशॉट भी भेजे गए।

फेसबुक वाली फैशन डिजाइनर निकली ठग, शादी का झांसा देकर पटना के कारोबारी से 74 लाख की ठगी

महिला साइबर ठग ने फेसबुक के माध्यम से पटना सिटी के एक कारोबारी से संपर्क कर पहले दोस्ती की। उसने खुद को फैशन डिजाइनर बताकर पहचान बढ़ाई और फिर शादी का प्रस्ताव देकर पीड़ित का विश्वास जीत लिया। इसके बाद बिटकॉइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर कारोबारी से ऑनलाइन 74.92 लाख रुपये निवेश करा लिये। जब कारोबारी ने रुपये निकालने की कोशिश की तो वे इसमें विफल रहे।

ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित का अपना कारोबार है। बीते दिनों फेसबुक के माध्यम से उनकी पहचान बेंगलुरु निवासी एक युवती से हुई थी। फोन नंबर लेने के बाद दोनों के बीच लंबी बातचीत होने लगी। युवती ने खुद को फैशन डिजाइनर बताते हुए कारोबारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया।

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भावनात्मक लगाव बढ़ने के बाद युवती ने पीड़ित को बिटकॉइन ट्रेडिंग में मोटी कमाई का लालच दिया। उसे बिटकॉइन ट्रेडिंग करने वाली वेबसाइट पर रुपये जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। भरोसा दिलाने के लिए कारोबारी को निवेश पर होने वाले कथित मुनाफे के स्क्रीनशॉट भी भेजे गए।

कंपनी में 20 हजार रुपये जमा करने पर 1.16 लाख रुपये का लाभ दिखाया गया। इसके बाद साइबर ठगों ने झांसे में लेकर कारोबारी से 47 बार में कुल 74.92 लाख रुपये ठग लिए। कुछ समय बाद जब पीड़ित ने अपनी राशि निकालने की कोशिश की तो उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करने को कहा गया। इसके बाद कारोबारी को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर थाना में मामला दर्ज कराया।

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रुपये डबल करने का झांसा देकर आठ लाख ठगे

उधर, साइबर बदमाशों ने ऑनलाइन रुपये डबल करने का झांसा देकर बाजार समिति निवासी एक युवक से आठ लाख रुपये ठग लिए। वहीं शातिरों ने मसौढ़ी निवासी व्यक्ति के दो खातों से चार लाख रुपये और सुल्तानगंज निवासी एक व्यक्ति के खाते से एक लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली।

चालू खाता खुलवा रुपये मंगाने वाले दो गिरफ्तार

इधर पटना में साइबर पुलिस ने लोगों के नाम पर चालू खाता खुलवाकर उसमें साइबर ठगी के लाखों रुपये मंगाने वाले दो शातिरों को गिरफ्तार किया है। आरोपित सरकारी योजनाओं का लाभ अथवा लोन दिलाने के नाम पर लोगों से दस्तावेज ले लेते थे। बाद में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उनके नाम से करंट अकाउंट खुलवाकर उसमें साइबर ठगी की राशि का लेनदेन किया जाता था। गिरफ्तार ठगों की पहचान नालंदा निवासी संजय कुमार और नवादा निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। गिरोह पिछले कई वर्षों से साइबर ठगी कर रहा था। इसमें आरोपितों की महिला मित्रों के भी शामिल होने की बात सामने आई है।

साइबर पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान में जुटी है। डीएसपी व साइबर थाना प्रभारी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि पटना निवासी आदित्य कुमार शर्मा ने उनके नाम से खुलवाए गए खाते में साइबर ठगी के 66 लाख रुपये मंगाए जाने की शिकायत साइबर थाना में दर्ज कराई। जांच में पता चला कि अभिषेक और संजय लोगों को झांसा में लेकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे। पुलिस टीम ने शुक्रवार को रामकृष्णानगर के जकरियापुर स्थित विजय भूषण के मकान आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान कमरे से 11 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 12 एटीएम कार्ड, 13 चेकबुक और एक पासबुक बरामद की गई।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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