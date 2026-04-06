बिहार के 22 जिलों में किसानों की ट्रेनिंग रुकी, कृषि विभाग ने वापस मांगा करोड़ों का फंड
बिहार कृषि विश्वविद्यालय और उससे जुड़े 22 कृषि विज्ञान केंद्रों की लापरवाही से राज्य के 22 जिलों में किसानों और युवाओं का कौशल विकास प्रशिक्षण रुक गया है। सात निश्चय योजना के तहत होने वाली इस ट्रेनिंग के ठप होने पर कृषि विभाग ने सख्त नाराजगी जताई है और विश्वविद्यालय को दिया गया।
Patna News: बिहार के किसानों और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सरकारी योजना पर लापरवाही की गाज गिरी है। सूबे के 22 जिलों में किसानों और युवक-युवतियों को मिलने वाला 'कौशल विकास प्रशिक्षण' पूरी तरह ठप हो गया है। इस मामले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय (BAU) की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद कृषि विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए विश्वविद्यालय को दी गई प्रशिक्षण की राशि वापस मांग ली है।
क्या है पूरा मामला?
बिहार सरकार की 'सात निश्चय योजना' के तहत कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए किसानों और युवाओं को ट्रेनिंग दी जानी थी। मकसद था कि उन्हें मधुमक्खी पालन, मखाना उत्पादन, नर्सरी और मशरूम उत्पादन जैसे कामों में एक्सपर्ट बनाया जा सके। लेकिन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े 8 कॉलेजों और 22 कृषि विज्ञान केंद्रों ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया। समय पर ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से हजारों किसान इस सरकारी लाभ से वंचित रह गए।
कृषि विभाग ने लिया सख्त फैसला
कृषि विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 24 मार्च को हुई 'बामेती शासी परिषद' की बैठक में इस पर कड़ी नाराजगी जताई गई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि BAU को प्रशिक्षण के लिए जो फंड जारी किया गया था, उसे अब वापस ले लिया जाएगा। विभाग का मानना है कि इस लापरवाही की वजह से राज्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है और युवाओं के स्वरोजगार के सपने को झटका लगा है। बता दें कि योजना के तहत युवाओं को कई आधुनिक खेती और व्यवसाय का गुर सिखाया जाना था, जिसमें मधुमक्खी पालन और मखाना की खेती, मशरूम, वर्मी कंपोस्ट और नर्सरी मैनेजमेंट, मिट्टी और पानी की जांच के तरीके समेत कई चीजों को सीखना था।
नियम के मुताबिक, किसानों को एक हफ्ते की और युवाओं को करीब 55 से 60 दिनों की 'डोमेन ट्रेनिंग' दी जानी थी। ट्रेनिंग के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलता, जिससे उन्हें लोन लेने या अपना स्टार्टअप शुरू करने में आसानी होती। लेकिन सबौर, सहरसा, डुमराव, किशनगंज और पूर्णिया जैसे प्रमुख केंद्रों की सुस्ती ने इस पूरी योजना पर पानी फेर दिया। कृषि विभाग अब उन केंद्रों और कॉलेजों की सूची तैयार कर रहा है जहाँ सबसे ज्यादा लापरवाही बरती गई है।