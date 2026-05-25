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Video देखें: लहलहाती सब्जी की फसल पर किसानों ने चलाया ट्रैक्टर, छलका अन्नदाता का दर्द

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि
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बाजार में सब्जी का दाम नहीं मिलने से किसान मायूस हैं। नालंदा में एक दिन में तीन बिगहा भिंडी की लहलहाती फसल पर किसानों ने ट्रैक्टर चला दिया।

बिहार में खेती को घाटे का सौदा क्यों कहा जाता है, इसकी बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के सरदार बिगहा गांव में देखने को मिल रही है। बाजार में सब्जियों के दाम इस कदर धड़ाम हुए हैं कि अन्नदाताओं को अपनी लहलहाती और फल दे रही फसल को ट्रैक्टर से रौंदवाना पड़ रहा है। सोमवार को इस गांव के तीन किसानों ने अपनी करीब तीन बीघे की भिंडी की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। मंडी में भिंडी और परोर की कीमत महज दो रुपये किलो है। मुनाफा तो दूर, उपज को तोड़ने और मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी किसानों की जेब से लग रहा है। इस जलालत से बचने के लिए किसान अपनी मेहनत को मिट्टी में मिलाने को लाचार हो रहे हैं।

सरदार बिगहा के किसान संजय कुमार ने एक बीघा, मार्केण्डेय प्रसाद ने 16 कट्ठा और वीरेन्द्र कुमार ने एक बीघे में लगी भिंडी की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। उनका दर्द यह है कि अपनी ही फसल को नष्ट कराने के लिए उन्हें प्रति बीघा 1600 रुपये ट्रैक्टर का भाड़ा देना पड़ा। इससे पहले भी इस गांव के धनंजय कुमार, रेणु देवी, संजीव कुमार समेत चार सब्जी उत्पादकों ने अपनी फसल जोत दी थी।

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टूट गया कमाई का सपना

किसानों ने बताया कि जिन खेतों में ट्रैक्टर चला, उसमें हर एक दिन के अंतराल पर प्रति बीघा करीब 150 किलो भिंडी निकल रही थी। फसल की सही तरीके से देखभाल करने पर 15 जुलाई तक तुड़ायी होगी। अगर बाजार ठीक रहता तो एक बीघे से करीब 3750 किलो उपज मिलती और बंपर कमाई होती। लेकिन, कीमत धड़ाम हुई तो सारी उम्मीदें भी टूट गयीं।

बचे हैं सिर्फ दो विकल्प

सब्जी उत्पादकों के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, नुकसान सहकर मंडी में भिण्डी बेचते रहें और आने वाले दिनों में दाम बढ़ने का इंतजार करें। दूसरा, खेत में ट्रैक्टर से हल चलवाकर अगली फसल (धान) की खेती की तैयारी करें। बढ़ते नुकसान को देखते हुए कई किसानों ने दूसरा और सबसे कठोर विकल्प चुना। इस कतारे में कई और भी शामिल हैं। जबकि, कई अन्नदाता अब भी भाव बढ़ने के इंतजार में सब्जी मंडियों की ओर उम्मीद की आस लगाये हैं।

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समझिए घाटे का गणित

एक कट्ठा में एक बार की तुड़ाई में 22 से 25 किलो सब्जी (भिंडी) निकलती है। तुड़ाई का मजदूर 50 रुपये लेता है। खेत से मंडी तक उपज लाने में 20 से 30 रुपये भाड़ा लगता है। यानी कुल खर्च 75-80 रुपये। 25 किलो सब्जी दो रुपये किलो की दर से बिकने पर मात्र 50 रुपये मिलते हैं। उपज बेचकर मुनाफा होना तो दूर, तुड़ाई-ढुलाई के भी 25 से 30 रुपये जेब से भरने पड़ रहे हैं।

किसानों का वैज्ञानिक तथ्य

खेत जोतने के पीछे किसानों का एक वैज्ञानिक तर्क भी है। धनंजय कुमार, संजीव कुमार व अन्य किसानों ने बताया कि उपज कोई ले नहीं रहा और भिंडी के पौधे बड़े-बड़े हो गए थे। ये पौधे मिट्टी के पोषक तत्वों को चूस रहे थे, जिससे मिट्टी की सेहत बिगड़ रही थी। अगर इन पौधों को ट्रैक्टर से रौंदवाकर मिट्टी में दबा दिया जाए तो बारिश होने पर ये डंठल सड़कर हरी खाद बन जाएंगे। इससे खरीफ सीजन में धान की खेती करने में सहूलियत होगी और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा।

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क्या कहते हैं अधिकारी

पैदावार अधिक और मांग कम होने से हरी सब्जियों के दाम में गिरावट दिख रही है। मंदी के कारण उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। कई जगहों में किसानों द्वारा भिंडी के खेत में ट्रैक्टर चलाने की जानकारी मिली है। लेकिन, ऐसी परिस्थिति में प्रभावित किसानों को अनुदान देने का उनके विभाग में प्रावधान नहीं है। - राकेश कुमार, सहायक निदेशक, उद्यान विभाग

सब्जियों की कीमत (प्रति किलो)

सब्जी मंडी भाव खुदरा बाजार

परोर 02 रुपया 9 से 10 रुपया

भिंडी 02 रुपया 9 से 10 रुपया

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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