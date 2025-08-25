पटना में पुलिस से भिड़े किसान, CM आवास जाने से रोका; आरजेडी नेता भी प्रदर्शन में शामिल

संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर आज पटना में प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व बक्सर के सांसद और सुधाकर सिंह कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे। जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस दौरा पुलिस से झड़प भी हुई

राजधानी पटना में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को जोरदार प्रदर्शन किया। सीएम आवास जाने की जिद पर अड़े किसानों को पुलिस ने रोक दिया। बैरिकेडिंग को खिसकाना रहते। इस दौरान पुलिस से भी झड़प हो गई। किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण कर रही है। हमें सही मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह भी शामिल हुए। उन्हीं के नेतृव में विरोध प्रदर्शन हुआ।

किसान बुद्धा पार्क से पटना जंक्शन होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने निकले। पुलिस ने सभी को बैरिकेडिंग कर डाकबंगला चौराहे पर रोका, किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। इस मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगायी गई। किसानों के इस प्रदर्शन नें हजारों किसान शामिल हुए। उनके साथ आरजेडी नेता भी मौजूद रहे।