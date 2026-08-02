मढ़ौरा से चीनी मिल शिफ्ट करने पर किसान-मजदूर सब नाराज; 2015 में पीएम ने मिल खोलने का दिया था भरोसा

बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग ने छपरा के मढौरा चीनी मिल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। इस फैसले के बाद अब किसान और मजदूर आक्रोशित हो गए हैं। कुछ साल पहले खुद पीएम ने चीनी मिल खोलने का आश्वासन दिया था।

बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग ने मढ़ौरा में चीनी मिल खोलने की बजाए इसे तरैया में शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। लेकिन विभाग के इस फैसले के खिलाफ अब किसान-मजदूर सब नाराज नजर आने लगे हैं। यहां बता दें कि कुछ बरसों पहले खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने मढ़ौरा में चीनी मिल खोलने का भरोसा यहां की जनता को दिया था। दरअसल राज्य सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा नई चीनी मिल की स्थापना के लिए मढ़ौरा की बजाय तरैया अंचल की भूमि को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी पत्र सामने आने के बाद मढ़ौरा में जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। दशकों से बंद पड़ी ऐतिहासिक मढ़ौरा चीनी मिल के पुनरुद्धार की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को इस सरकारी पहल से गहरा झटका लगा है।

स्थानीय किसान, मजदूर, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने इसे मढ़ौरा के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। स्थानीय व्यवसायी संघ के विष्णु गुप्ता, मिल मजदूर संघ के सचिव रामबाबू सिंह सहित अन्य लोगों का कहना है कि जिस चीनी मिल ने कभी पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी थी, उसी परिसर में आधुनिक चीनी मिल की स्थापना सबसे उपयुक्त होगी।

उनका तर्क है कि यहां पहले से औद्योगिक आधारभूत ढांचा, पर्याप्त भूमि और गन्ना किसानों का वर्षों पुराना जुड़ाव मौजूद है। किसान-मजदूर संगठन के अधिवक्ता रवि रंजन सिंह, शंकर ओझा, नागेंद्र राय सहित अन्य लोगों ने भी सरकार के इस कदम पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मिल बंद होने के बाद हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई थी और अब उसके पुनर्जीवन की उम्मीद जगी थी। यदि सरकार ने मढ़ौरा की अनदेखी की तो व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। मढ़ौरा विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने भी इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है।

उन्होंने कहा कि मढ़ौरा की ऐतिहासिक चीनी मिल और यहां उपलब्ध भूमि की अनदेखी करना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि गत माह उन्होंने तरैया के राजद नेता शैलेंद्र प्रताप के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः चालू करने की मांग रखी थी। उस समय सकारात्मक पहल का भरोसा दिया गया था। ऐसे में अब तरैया की भूमि को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी पत्र से लोगों में भ्रम और निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

वर्ष 2015 में पीएम ने दिया था चीनी मिल खोलने का आश्वासन स्थानीय लोगों का कहना है कि मढ़ौरा चीनी मिल को चालू करने का आश्वासन पहले भी कई बार दिया जा चुका है। वर्ष 2015 में मढ़ौरा की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीनी मिल को चालू कराने की बात कही थी। वहीं, नवंबर 2025 में अमनौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मीडिया से बातचीत में मढ़ौरा चीनी मिल के पुनर्जीवन की बात दोहराई थी। ऐसे में सरकार के ताजा पत्र ने लोगों की उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रामकोला में चीनी मिल खुलने के आसार से हर्ष तरैया प्रखंड के रामकोला स्थित वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर फिर से चीनी मिल स्थापित होने की संभावना से किसानों में खुशी की लहर है। पिछले महीने सारण के जिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रामकोला पहुंचकर भूमि का निरीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि इसी भूमि पर नई चीनी मिल की स्थापना के लिए स्थल का चयन किया गया है। किसानों का कहना है कि यदि चीनी मिल शुरू होती है तो तरैया के अलावा अमनौर, भेल्दी, गड़खा, मकेर, पानापुर, इसुआपुर, मशरक और मढ़ौरा सहित जिले के कई प्रखंडों में फिर से बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती शुरू होगी।