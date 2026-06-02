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बिहार में फसल की रखवाली कर रहे किसान की पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, त्रिपुरारी मिश्रा, मुंगेर
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Bihar Crime News: मुंगेर के टीकारामपुर दियारा में सोमवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने फसल की रखवाली कर रहे 30 वर्षीय मंसूरी यादव की उनकी पत्नी के सामने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी।

बिहार में फसल की रखवाली कर रहे किसान की पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

Bihar Crime News: बिहार के मुंगेर जिले से कानून-व्यवस्था को पूरी तरह ठेंगा दिखाने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा पार टीकारामपुर दियारा इलाके में सोमवार की देर रात अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने खेत में मकई की फसल की रखवाली कर रहे एक युवक की उसकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से पूरे दियारा क्षेत्र में भारी कोहराम और दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

आधी रात को खेत में सो रहा था परिवार, अपराधियों ने कनपटी में दाग दी गोली

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी खौफनाक घटना सोमवार की देर रात की है। मृतक की पहचान टीकारामपुर भीम टोला निवासी 30 वर्षीय मंसूरी यादव के रूप में की गई है। बताया गया कि मंसूरी यादव हर रोज की तरह सोमवार की रात को भी अपनी के साथ खेत में मकई की फसल की रखवाली करने के लिए गया हुआ था। दोनों पति-पत्नी खेत में बने मचान के पास सोए हुए थे। इसी दौरान आधी रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर अज्ञात अपराधी हथियारों के साथ वहां धमक पड़े। बदमाशों ने सो रहे मंसूरी यादव को दबोच लिया और बिना कुछ कहे सीधे उसकी कनपटी में सटाकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही तड़प-तड़पकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

पति को लहूलुहान देख चीख उठी पत्नी

पति को खून से लथपथ तड़पता देख पत्नी सुनैना देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब तक सुनैना की आवाज सुनकर आस-पास के खेतों में मौजूद ग्रामीण और परिजन मौके पर जुटते, तब तक सभी हत्यारे अंधेरे का फायदा उठाकर आसानी से मौके से फरार हो चुके थे। इस खौफनाक कत्ल की वारदात के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और बिलखती पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। गौरतलब है कि इस इलाके में पूर्व में भी खूनी संघर्ष और मर्डर की कई ऐसी खौफनाक वारदातें हो चुकी हैं। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह दलबल के साथ सोमवार की सुबह मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार के इनपुट्स के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आपसी रंजिश, जमीन विवाद समेत तमाम संभावित बिंदुओं पर छानबीन कर रही है और अपराधियों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

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लेखक के बारे में

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अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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