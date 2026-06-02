बिहार में फसल की रखवाली कर रहे किसान की पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत
Bihar Crime News: मुंगेर के टीकारामपुर दियारा में सोमवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने फसल की रखवाली कर रहे 30 वर्षीय मंसूरी यादव की उनकी पत्नी के सामने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी।
Bihar Crime News: बिहार के मुंगेर जिले से कानून-व्यवस्था को पूरी तरह ठेंगा दिखाने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा पार टीकारामपुर दियारा इलाके में सोमवार की देर रात अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने खेत में मकई की फसल की रखवाली कर रहे एक युवक की उसकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से पूरे दियारा क्षेत्र में भारी कोहराम और दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
आधी रात को खेत में सो रहा था परिवार, अपराधियों ने कनपटी में दाग दी गोली
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी खौफनाक घटना सोमवार की देर रात की है। मृतक की पहचान टीकारामपुर भीम टोला निवासी 30 वर्षीय मंसूरी यादव के रूप में की गई है। बताया गया कि मंसूरी यादव हर रोज की तरह सोमवार की रात को भी अपनी के साथ खेत में मकई की फसल की रखवाली करने के लिए गया हुआ था। दोनों पति-पत्नी खेत में बने मचान के पास सोए हुए थे। इसी दौरान आधी रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर अज्ञात अपराधी हथियारों के साथ वहां धमक पड़े। बदमाशों ने सो रहे मंसूरी यादव को दबोच लिया और बिना कुछ कहे सीधे उसकी कनपटी में सटाकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही तड़प-तड़पकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
पति को लहूलुहान देख चीख उठी पत्नी
पति को खून से लथपथ तड़पता देख पत्नी सुनैना देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब तक सुनैना की आवाज सुनकर आस-पास के खेतों में मौजूद ग्रामीण और परिजन मौके पर जुटते, तब तक सभी हत्यारे अंधेरे का फायदा उठाकर आसानी से मौके से फरार हो चुके थे। इस खौफनाक कत्ल की वारदात के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और बिलखती पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। गौरतलब है कि इस इलाके में पूर्व में भी खूनी संघर्ष और मर्डर की कई ऐसी खौफनाक वारदातें हो चुकी हैं। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह दलबल के साथ सोमवार की सुबह मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार के इनपुट्स के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आपसी रंजिश, जमीन विवाद समेत तमाम संभावित बिंदुओं पर छानबीन कर रही है और अपराधियों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
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