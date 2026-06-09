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मुजफ्फरपुर में किसान नेता राजू चौधरी की दिनदहाड़े हत्या, खेती के लिए सरकार से मिला था सम्मान

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के बौचहां में मंगलवार को दिनदहाड़े किसान नेता राजू चौधरी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें खेती के लिए सरकार से सम्मान भी मिल चुका था। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

मुजफ्फरपुर में किसान नेता राजू चौधरी की दिनदहाड़े हत्या, खेती के लिए सरकार से मिला था सम्मान

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किसान नेता राजू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात बोचहां थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर चलेकेलाल गांव में मंगलवार दोपहर को हुई। अपराधियों ने दिनदहाड़े दुकान पर बैठे राजू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। दो गोलियां लगने से 45 वर्षीय राजू चौधरी की मौत हो गई। वह बोचहां प्रखंड के किसान अध्यक्ष थे। उन्हें खेती के लिए बिहार सरकार द्वारा सम्मान भी मिल चुका था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मानित किया था।

इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना के संबंध में बताया गया कि राजू चौधरी अपने घर के समीप स्थित अपनी किराना दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपराधियों ने उन्हें दो गोलियां मारीं, एक गोली सिर और दूसरी उनके सीने में लगी।

गोली लगने के बाद वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले। गोलीबारी की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर दौड़े। स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने आनन-फानन में खून से लथपथ जख्मी राजू चौधरी को उठाकर मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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मौत की खबर मिलते ही परिजन में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर दलबल के साथ एसकेएमसीएच पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजन से मुलाकात की और घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।

पुलिस की पूछताछ में मृतक के बेटे राहुल कुमार ने बताया कि पिता किराना दुकान पर बैठे हुए थे। इसी बीच अपराधी उन्हें गोली मारकर भाग निकले। बेटे ने पुलिस को बताया है कि उनके पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी किसने यह हत्या की या करवाई है, पुलिस इस बात जल्द खुलासा करे।

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ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही घटना को अंजाम देने अपराधियों की भी पहचान की जा रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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