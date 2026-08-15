वाल्मीकि नगर में टाइगर अटैक से किसान की मौत, भीड़ ने काटा बवाल; सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे पश्चिम चंपारण जिले के भेड़िहारी में खेती करने गए एक किसान को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। टाइगर के हमले में किसान की मौत हो गई। इसके बाद भीड़ ने शव को सड़क पर रख जाम लगा दिया। लोगों ने गुस्से में सरकारी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की।
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में टाइगर अटैक में शनिवार को एक किसान की मौत हो गई। घटना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे भेड़िहारी की है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरातफरी मच गई। आक्रोशित लोग वाल्मीकि नगर-बगहा मुख्य सड़क पर इकट्ठा हो गए और भेड़िहारी चौक के पास जाम लगा दिया। शव को सड़क पर रखकर मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग करते हुए परिजन एवं स्थानीय लोग प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग की एक गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। करीब दो घंटे तक आवागमन बाधित रहा।
बाघ के हमले में मारे गए शख्स की पहचान भेड़िहारी के बंगाली कॉलोनी निवासी विजय हलदर के रूप में हुई है। इस दौरान लोगों ने वन विभाग के प्रति गहरा आक्रोश जताया और मुआवजा के साथ मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग की।आक्रोशित लोगों ने वन विभाग के एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
सूचना मिलने पर एसडीएम चांदनी कुमारी, एसडीपीओ निहार भूषण समेत एसएसबी के अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों और मृतक के परिजनों को समझाने का प्रयास किया। एसडीएम और एसडीपीओ परिजनों से बातचीत कर जाम समाप्त कराने और स्थिति सामान्य करने में जुटे रहे। हालांकि, ग्रामीण अपनी मांग को लेकर अड़े रहे।
वीटीआर से सटे इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं
इस घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। लोगों का आरोप है कि जंगल से सटे इलाकों में टाइगर समेत अन्य जंगली जानवरों के हमले का खतरा बना रहता है। मगर सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे वाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार, वनपाल आशीष कुमार को भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा।
प्रशासन ने दिया मुआवजे का आश्वासन
अधिकारियों ने परिजनों को नियमानुसार सरकारी सहायता और मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। खबर लिखे जाने तक पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास जारी रहा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।