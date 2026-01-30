Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFarmer ID registration now free in Bihar mandatory for PM Kisan Samman Nidhi Yojana
बिहार में फार्मर आईडी अब मुफ्त में बनेगी, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन

बिहार में फार्मर आईडी अब मुफ्त में बनेगी, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन

संक्षेप:

पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं के लिए फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब फार्मर आईडी बनाने के लिए बिहार में किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसे पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है।

Jan 30, 2026 11:46 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों से अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब उनका रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगा। नीतीश सरकार ने फार्मर आईडी के लिए लगने वाले 15 रुपये सेवा शुल्क की राशि माफ कर दी है। साथ ही 2 से 6 फरवरी तक राज्य भर में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री के लिए अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ा जा सके। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का फार्मर आईडी से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को एग्रीस्टैक परियोजना की प्रगति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान आईडी के लिए पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्रों पर लिए जा रहे 15 रुपये का शुल्क अब नहीं लगेगा। इसका वहन संबंधित विभाग करेगा।

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े सभी जिलों के डीएम से कहा कि जो जिले पीएम किसान सम्मान निधि के लाभान्वित किसानों का 50 फीसदी रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य पूरा करेंगे, उन्हें सरकार 1.5 लाख रुपये देकर पुरस्कृत करेगी। जिन जिलों के लिए 35 फीसदी का लक्ष्य है, उन्हें इसे हासिल करने पर 50 हजार मिलेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले वैशाली, शिवहर, बेगूसराय, बक्सर, शेखपुरा, कटिहार की मुख्य सचिव ने विशेष रूप से सराहना की।

ये भी पढ़ें:जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया तो भी आती रहेगी पेंशन, नीतीश सरकार ने दी राहत

बैठक में कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने कहा कि प्रत्येक रैयत किसान की फार्मर आईडी अनिवार्य रूप से बनाई जाए। दूसरी ओर, 28 जनवरी को नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कार्यशाला में बिहार सरकार द्वारा संचालित फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की सराहना भी की गई। बिहार में मिशन मोड में किए जा रहे इस कार्य को मॉडल के रूप में अन्य राज्यों को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Farmers News pm kisan pm kisan samman nidhi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।