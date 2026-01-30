बिहार में फार्मर आईडी अब मुफ्त में बनेगी, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन

संक्षेप: पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं के लिए फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब फार्मर आईडी बनाने के लिए बिहार में किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसे पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है।

बिहार में फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों से अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब उनका रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगा। नीतीश सरकार ने फार्मर आईडी के लिए लगने वाले 15 रुपये सेवा शुल्क की राशि माफ कर दी है। साथ ही 2 से 6 फरवरी तक राज्य भर में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री के लिए अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ा जा सके। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का फार्मर आईडी से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को एग्रीस्टैक परियोजना की प्रगति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान आईडी के लिए पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्रों पर लिए जा रहे 15 रुपये का शुल्क अब नहीं लगेगा। इसका वहन संबंधित विभाग करेगा।

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े सभी जिलों के डीएम से कहा कि जो जिले पीएम किसान सम्मान निधि के लाभान्वित किसानों का 50 फीसदी रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य पूरा करेंगे, उन्हें सरकार 1.5 लाख रुपये देकर पुरस्कृत करेगी। जिन जिलों के लिए 35 फीसदी का लक्ष्य है, उन्हें इसे हासिल करने पर 50 हजार मिलेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले वैशाली, शिवहर, बेगूसराय, बक्सर, शेखपुरा, कटिहार की मुख्य सचिव ने विशेष रूप से सराहना की।