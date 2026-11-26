नई दिल्ली-मालदा टाउन-नई दिल्ली(14004 और 14003) न्यू फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 14004, 03 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक और 14003 ट्रेन पांच दिसंबर से 02 मार्च 2027 तक रद्द रहेगी।

पटना, प्रधान संवाददाता। ठंड शुरू होने के साथ ही रेल परिचालन पर असर दिखने लगा है। कोहरे के कारण पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। कई ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है और कई का मार्ग बदला है। नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम पोर्टल के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के तहत तीन प्रमुख ट्रेनें रद्द होगी।

इनमें प्रतिदिन परिचारित होने वाली नई दिल्ली-मालदा टाउन-नई दिल्ली(14004 और 14003) न्यू फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 14004, 03 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक और 14003 ट्रेन पांच दिसंबर से 02 मार्च 2027 तक रद्द रहेगी। वहीं शुक्रवार को चलने वाली कोलकाता एक्सप्रेस (22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)) 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक और वापसी ट्रेन संख्या 22197 जो रविवार को चलती थी वह 06 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। वहीं, उपासना एक्सप्रेस हावड़ा - देहरादून(ट्रेन संख्या 13035) जो सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को चलती थी वह 01 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक रद्द रहेगी।

इनकी फेरों में कटौती एनटीईएस के अनुसार पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है। इन ट्रेनों में लखनऊ-पटना एक्सप्रेस (15034) 15 दिसंबर 2026 से 10 फरवरी 2027 के बीच तक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रद्द रहेगी। वहीं, गोरखपुर - पटना एक्सप्रेस ( 15080) 16 दिसंबर 2026 से 14 फरवरी 2027 के बीच मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही परिचालित होगी। शेष चार दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार और सोमवार को रद्द रहेगी।

नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन रहेगी रद्द नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस (12505 और 12506) जिसका पाटलिपुत्र और दानापुर जंक्शन पर ठहराव था। सप्ताह में दो दिन नहीं चलेगी। ट्रेन संख्या 12506 - आनंद विहार - कामाख्या एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2026 से 02 मार्च 2027 तक मंगलवार और शुक्रवार को नहीं चलेगी। 12505 नार्थईस्ट कामख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस जो प्रतिदिन चलती थी। यह ट्रेन 02 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच रविवार और बुधवार को नहीं चलेगी। महानंदा 15483)/15484 पटना जंक्शन होकर चलने वाली ट्रेन भी सप्ताह में दो दिन रद्द रहेगी। 15483 दो दिसंबर से 16 जनवरी 2027 के बीच बुधवार और शनिवार को नहीं चलेगी।