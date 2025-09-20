Family returning from daughter wedding negotiations 3 killed by train 1 critical in Mokama Patna Bihar बेटी की शादी की बात कर लौट रहा था परिवार, ट्रेन से कटकर 3 परिजनों की मौत; 1 गंभीर, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsFamily returning from daughter wedding negotiations 3 killed by train 1 critical in Mokama Patna Bihar

बेटी की शादी की बात कर लौट रहा था परिवार, ट्रेन से कटकर 3 परिजनों की मौत; 1 गंभीर

परिवार के चार लोग लड़की की शादी के सिलसिले में बातचीत कर घर लौट रहे थे। इसी बीच जयनगर-आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल की चपेट में आ गए। हादसे में तीन की मौत हो गई। 

Sudhir Kumar पटना, मोकामा, हिन्दुस्तान टीमSat, 20 Sep 2025 05:34 AM
बिहार में ट्रेन से कटकर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। पटना के मोकामा रेल थाना क्षेत्र के मेकरा ममरखाबाद हॉल्ट के पास शुक्रवार को ट्रेन से कटकर उनकी जान चली गई। एक अन्य शख्स बुरी तरह घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना से परिवार समेत पूरे इलाके में मातम पसर गया है।

जानकारी के मुताबिक परिवार के चार लोग लड़की की शादी के सिलसिले में बातचीत कर घर लौट रहे थे। इसी बीच जयनगर-आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल की चपेट में आ गए। हादसे में एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार, नालंदा के बेना थाने के टाडापर गांव निवासी रीतलाल मांझी अपने परिवार के लोगों के साथ पंडारक के गोपकिता गांव गए थे। ममरखाबाद रेलवे हाल्ट के पास जीप खड़ी कर रेलवे लाइन पार करने लगे। इस बीच अप और डाउन दोनों लाइन में अचानक ट्रेन आ गई।

कुछ लोग रेलवे ट्रैक पार करने में सफल रहे लेकिन चार व्यक्ति चपेट में आ गए। इसमें रीतलाल मांझी (60), गोविंद मांझी ( 21) और जीतो मांझी (30) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, जगलाल मांझी (50) गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडारक लाया गया। बाद में उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पटना रेल पुलिस उपाधीक्षक (पूर्वी) मुकुल परिमल पाण्डेय भी घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे। मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गयी है। परिवार शादी की तैयारी में था। इस घटना से उनपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

इससे पहले मुजफ्फरपुर में सोमवार को ऐसा ही हादसा हुआ। पटना की दो सगी बहनों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दोनों बहनें मुजफ्फरपुर में बैंक में अधिकारी थीं। भगवानपुर गुमटी के पास इंटरसिटी रुकी तो उतर गईं। लेकिन दूसरी लाइन पर आ रही एक्सप्रेस ट्रेन को देख नहीं पाईं।