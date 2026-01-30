Hindustan Hindi News
DGP से मिल गुस्से में नीट छात्रा के परिजन, मां बोली- पुलिस बिक चुकी है, यहां न्याय नहीं मिलने वाला

DGP से मिल गुस्से में नीट छात्रा के परिजन, मां बोली- पुलिस बिक चुकी है, यहां न्याय नहीं मिलने वाला

संक्षेप:

डीजीपी से मिलकर बाहर निकले परिजन काफी गुस्से में दिखे। मृत छात्रा की मां और भाई ने पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि उनपर दबाव बनाया जा रहा है।

Jan 30, 2026 05:01 pm IST
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की नीट छात्रा की मौत मामले में परिजनों ने शुक्रवार को डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की। डीजीपी से मिलकर बाहर निकले परिजन काफी गुस्से में दिखे। मृत छात्रा की मां और भाई ने पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि उनपर दबाव बनाया जा रहा है। यह भी बताया गया कि उन्हें डीजीपी से मिलने के लिए बुलाया गया था लेकिन बाद में गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए दबाव बनाया गया। मीडिया से बात करते परिजन भावुक हो उठे।

शुक्रवार को जहानाबाद की छात्रा की मां बिहार पुलिस के बुलावे पर डीजीपी आवास पर उनसे मिलने पहुंची। जांच और कांड से ताल्लुक रखने वाले अन्य अफसरों को डीजीपी आवास में जाते देखा गया। वह जब अंदर से निकलीं तो आपे से बाहर दिखीं। उनके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं। उन्होंने कहा कि लगता है कि मेरी बेटी को न्याय मिलने वाला नहीं है क्योंकि यहां की पुलिस बिकी हुई है। मुझ पर सम्राट चौधरी से मिलने का दबाव बना रहे थे।

मां के साथ आए मृतका के भाई ने कहा कि यहां न्याय के लिए आए थे पर लगता नहीं है कि मिलेगा। यहां माहौल बनाया रहा है जैसे हम लोग ही दोषी हैं। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस समझा रही है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। उसने सुसाइड कर लिया ऐसा मान लीजिए।

