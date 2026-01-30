DGP से मिल गुस्से में नीट छात्रा के परिजन, मां बोली- पुलिस बिक चुकी है, यहां न्याय नहीं मिलने वाला

संक्षेप: डीजीपी से मिलकर बाहर निकले परिजन काफी गुस्से में दिखे। मृत छात्रा की मां और भाई ने पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि उनपर दबाव बनाया जा रहा है।

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की नीट छात्रा की मौत मामले में परिजनों ने शुक्रवार को डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की। डीजीपी से मिलकर बाहर निकले परिजन काफी गुस्से में दिखे। मृत छात्रा की मां और भाई ने पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि उनपर दबाव बनाया जा रहा है। यह भी बताया गया कि उन्हें डीजीपी से मिलने के लिए बुलाया गया था लेकिन बाद में गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए दबाव बनाया गया। मीडिया से बात करते परिजन भावुक हो उठे।

शुक्रवार को जहानाबाद की छात्रा की मां बिहार पुलिस के बुलावे पर डीजीपी आवास पर उनसे मिलने पहुंची। जांच और कांड से ताल्लुक रखने वाले अन्य अफसरों को डीजीपी आवास में जाते देखा गया। वह जब अंदर से निकलीं तो आपे से बाहर दिखीं। उनके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं। उन्होंने कहा कि लगता है कि मेरी बेटी को न्याय मिलने वाला नहीं है क्योंकि यहां की पुलिस बिकी हुई है। मुझ पर सम्राट चौधरी से मिलने का दबाव बना रहे थे।