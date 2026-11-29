नालंदा के जंघारो गांव में पत्नी की सरकारी नौकरी की खुशी मातम में बदल गई। स्कूल संचालक विवेकानंद कुमार के परिवार के 13 लोगों की रामगढ़ सड़क हादसे में मौत से पूरा गांव सदमे में है। घर में चूल्हे नहीं जले और ग्रामीण शवों के आने का इंतजार कर रहे हैं।

नालंदा में एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत

बेन, निज संवाददाता: नालंदा के बेन प्रखंड के जंघारो गांव में रविवार की सुबह किसी के लिए भी आम दिन की तरह नहीं थी। हर तरफ चीख-पुकार थी। जिस घर में पत्नी की सरकारी नौकरी लगने की खुशी मनाई जा रही थी, वहां अब मातम पसरा है। स्कूल संचालक विवेकानंद कुमार के परिवार के 13 लोगों की मौत की खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया। सुबह करीब छह बजे हादसे की सूचना मिलते ही गांव के लोग उनके घर की ओर दौड़ पड़े। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रजरप्पा में पूजा करने निकला पूरा परिवार एक साथ काल के गाल में समा गया।

विवेकानंद वर्ष 2014 से गांव में ‘मां सरस्वती विद्या मंदिर’ चला रहे थे। उनके स्कूल में करीब एक हजार बच्चे पढ़ते थे। ग्रामीणों के अनुसार, क्षेत्र में उनकी अच्छी पहचान थी। पत्नी अमृता कुमारी की शिक्षक के पद पर नौकरी लगने के बाद परिवार में खुशी का माहौल था। इसी खुशी में पूरा परिवार मन्नत पूरी करने रजरप्पा जा रहा था। लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने उनकी खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया।

एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत ग्रामीण सोनू ने बताया कि विवेकानंद का पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। घर में अब कोई रोने वाला तक नहीं बचा। ग्रामीण राम मिथिलेश पासवान ने बताया कि एक साथ 13 लोगों की मौत से पूरा गांव सदमे में है। घरों में चूल्हे नहीं जले। लोग एक-दूसरे को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर आंख नम है। परिजन और ग्रामीण रामगढ़ से शवों के आने का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों और अभिभावकों के बीच भी इस घटना को लेकर शोक है।

ग्रामीण सोनू ने बताया कि विवेकानंद के स्कूल में करीब एक हजार बच्चे पढ़ते थे। इस हादसे में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। ग्रामीण राम मिथिलेश पासवान ने बताया कि घटना की जानकारी धीरे-धीरे पूरे गांव में फैल गई। एक साथ 13 लोगों की मौत से गांव में मातम छाया है। परिजन और ग्रामीण रामगढ़ से शवों के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।

हादसे में जान गंवाने वाले लोग विवेकानंद कुमार-40 वर्ष

अमृता देवी-35 वर्ष, पत्नी

करण कुमार-8 वर्ष, बेटा

माही कुमारी -7 वर्ष, बेटी

सोनाली कुमारी -16 वर्ष

शुभम कुमार-12 वर्ष, बेटा

अमन कुमार -9 वर्ष, बेटा

प्रविला देवी- 65 वर्ष, मां

राजेश कुमार -23 वर्ष, ममेरा भाई

सिंटू कुमार-25 वर्ष, मौसेरा भाई, दनियावां गांव निवासी

नंदन कुमार-अकौना गांव निवासी, चालक

मुकेश कुमार-45 वर्ष, कड़ाह गांव निवासी