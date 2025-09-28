family in grief during Durga Puja uncle drowned in Ganges while trying to save nephew in Bhgalpur Bihar दुर्गा पूजा में परिवार पर टूटा गम का पहाड़, भतीजे को बचाने में चाचा भी गंगा नदी में डूबे; मातम, Bihar Hindi News - Hindustan
दुर्गा पूजा में परिवार पर टूटा गम का पहाड़, भतीजे को बचाने में चाचा भी गंगा नदी में डूबे; मातम

पूजा को लेकर परिवार गंगा स्नान करने आया था। भतीजा डूबने लगा तो चाचा बचाने गये चाचा भी डूब गए। दोनों की मौत हो गई।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नवगछिया, निज संवाददाताSun, 28 Sep 2025 11:10 AM
बिहार के भागलपुर में गंगा स्नान के दौरान डूबने से चाचा-भतीजा की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दोनों अपने परिवार के संग गाड़ी रिजर्व कर दुर्गा पूजा को लेकर गंगा स्नान करने आए थे। स्नान करने के दौरान ही हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, नवगछिया भेज दिया।

थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के दो लोगों की डूबने से मौत हुई है। जिसमें एक किशोर है। स्नान के दौरान कुछ लोग बाहर निकलकर कपड़ा पहन रहे थे। इसी दौरान पहले भतीजा गहरे पानी में गया और डूबने लगा तो उसके हंगामा करने पर उसे बचने चाचा गए और वह भी डूबने लगे। एकाएक दोनों डूब गए। इस दौरान परिवार के लोग दोनों को डूबते देख हंगामा करने लगे और रोने लगे। रोने की आवाज पर तिनटंगा करारी गांव के लोगों ने दोनों युवकों को पानी से निकाला।

घटना के बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी गोपालपुर थाना पुलिस को दी। गोपालपुर पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर पहुंचाया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉ. कबीर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

घाट पर आपदा मित्र की होती तैनाती तो बच जाती जान

तिनटंगा करारी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मनोज रविदास ने बताया कि यदि जहाज घाट पर आपदा मित्र की तैनाती रहती तो दोनों की जान बच सकती थी। जब दोनों डूब रहे थे तो कोई बचाने वाला नहीं था।

उन्होंने कहा कि जहाज घाट पर सीमावर्ती जिले से सैकड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन घाट पर बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को नदी की गहराई का पता नहीं चल पाता है। पंचायत समिति सदस्य ने कहा कि हमलोगों का फोन भी प्रखंडस्तरीय अधिकारियों द्वारा नहीं उठाया जाता है। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया जाना चाहिए।

