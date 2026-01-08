भूत-पिशाच पर परिवार में बहा खून, जमकर चले ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे; महिला की मौत

संक्षेप: नवादा जिले के रजौली में गुरुवार को भूत-पिशाच और जादू-टोना के शक में एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। लाठी-डंडे, रॉड और ईंट से हुई मारपीट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हैं।

बिहार के नवादा जिले के रजौली में भूत-पिशाच के मुद्दे पर एक परिवार में खूनी झगड़ा हो गया। पुराना बस स्टैंड स्थित सती स्थान मोहल्ले में गुरुवार को एक ही परिवार में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और चार लोग घायल हुए। सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गोतिया के बीच भूत-पिशाच को लेकर उपजे विवाद के कारण हुई। मृत महिला की पहचान सती स्थान निवासी सुधीर चौधरी की 35 वर्षीय पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में मौजूद मृतका के परिजन संटू कुमार ने बताया कि बीते 3-4 दिनों से नरेश चौधरी और महेंद्र चौधरी के घर से गोतिया सुधीर चौधरी की पत्नी किरण देवी एवं भाभी ललिता देवी के साथ भूत-पिशाच करने का आरोप लगाकर झगड़ा किया जा रहा था।

गुरुवार को विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नरेश चौधरी के बड़े बेटे मुकेश, छोटे बेटे नटरु और बेटी शोभा कुमारी, महेंद्र चौधरी की पत्नी किरण देवी एवं बहू बबीता देवी ने ईंट-पत्थर और लोहे की रॉड से घर में रही किरण देवी और ललिता देवी पर जानलेवा हमला कर दिया।

महिलाओं को बचाने आए सुधीर कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दूसरे पक्ष से भी दो लोगों के घायल होने की सूचना है, जो निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं।

अनुमंडलीय अस्पताल की डॉ. इलिका भारती ने कहा कि घायल किरण देवी की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। अन्य दो घायलों ललिता देवी और सुधार चौधरी का इलाज कर जरूरी दवा दी गई है।