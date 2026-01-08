Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFamily fight over ghost spirit woman died 4 injured attacked from bricks sticks in Nawada
भूत-पिशाच पर परिवार में बहा खून, जमकर चले ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे; महिला की मौत

भूत-पिशाच पर परिवार में बहा खून, जमकर चले ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे; महिला की मौत

संक्षेप:

नवादा जिले के रजौली में गुरुवार को भूत-पिशाच और जादू-टोना के शक में एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। लाठी-डंडे, रॉड और ईंट से हुई मारपीट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हैं।

Jan 08, 2026 09:04 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, रजौली (नवादा)
share Share
Follow Us on

बिहार के नवादा जिले के रजौली में भूत-पिशाच के मुद्दे पर एक परिवार में खूनी झगड़ा हो गया। पुराना बस स्टैंड स्थित सती स्थान मोहल्ले में गुरुवार को एक ही परिवार में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और चार लोग घायल हुए। सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गोतिया के बीच भूत-पिशाच को लेकर उपजे विवाद के कारण हुई। मृत महिला की पहचान सती स्थान निवासी सुधीर चौधरी की 35 वर्षीय पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में मौजूद मृतका के परिजन संटू कुमार ने बताया कि बीते 3-4 दिनों से नरेश चौधरी और महेंद्र चौधरी के घर से गोतिया सुधीर चौधरी की पत्नी किरण देवी एवं भाभी ललिता देवी के साथ भूत-पिशाच करने का आरोप लगाकर झगड़ा किया जा रहा था।

गुरुवार को विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नरेश चौधरी के बड़े बेटे मुकेश, छोटे बेटे नटरु और बेटी शोभा कुमारी, महेंद्र चौधरी की पत्नी किरण देवी एवं बहू बबीता देवी ने ईंट-पत्थर और लोहे की रॉड से घर में रही किरण देवी और ललिता देवी पर जानलेवा हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें:जादू-टोना में बुजुर्ग की बलि, गिरफ्तार लोगों ने बच्चे की कुर्बानी भी कबूली

महिलाओं को बचाने आए सुधीर कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दूसरे पक्ष से भी दो लोगों के घायल होने की सूचना है, जो निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं।

अनुमंडलीय अस्पताल की डॉ. इलिका भारती ने कहा कि घायल किरण देवी की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। अन्य दो घायलों ललिता देवी और सुधार चौधरी का इलाज कर जरूरी दवा दी गई है।

तीन लोग हिरासत में

थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि सती स्थान में दो गोतिया के बीच विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इस मारपीट में दोनों पक्षों से लगभग 4-5 लोग घायल हैं और एक महिला की मौत भी हुई है। पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूत इकट्ठा किए गए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Nawada News Nawada Latest News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।