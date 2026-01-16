दामाद को ससुर, साला, साली ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, दूसरी शादी महंगी पड़ी; कोर्ट में भयानक ड्रामा
युवक ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली थी। यह काम उसे काफी महंगा पड़ा। शुक्रवार की दोपहर बगहा अनुमंडल पहुंचे युवक की पहली पत्नी के परिजनों ने जाम कर पिटाई की। पुलिस युवक व मामले में शामिल सभी पक्षों से पूछताछ कर रही है।
बिहार के बगहा कोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को उसके ससुराल वाले पीटने लगे। वह भागता रहा और ससुर, साला, साली मिलकर खदेड़कर पीटते रहे। करीब 20 मिनट तक बगहा अनुमंडल मुख्यालय जंग का अखाड़ा बना रहा। बाद में घटना की सूचना पर पहुंची पटखौली थाने की पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया।
दरअसल युवक ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली थी। यह काम उसे काफी महंगा पड़ा। शुक्रवार की दोपहर बगहा अनुमंडल पहुंचे युवक की पहली पत्नी के परिजनों ने जाम कर पिटाई की। पुलिस युवक व मामले में शामिल सभी पक्षों से पूछताछ कर रही है। पत्नी अपने पति की करतूत से काफी दूखी और नाराज है।
इस मामले में पटखौली थाना प्रभारी हृदयानंद सिंह ने बताया कि रामनगर के जोगिया निवासी गेना तुरहा ने अपनी पुत्री की शादी पीड़ित युवक जितेंद्र कुमार मणिपुर हरसिद्धि मोतिहारी निवासी से की थी। शादी के समय युवक पटना में जेसीबी चला रहा था। शादी के कुछ दिन बाद युवक पटना चला गया। जहां उसने एक अन्य महिला से शादी कर ली। इसके बाद जिसकी सूचना पहली पत्नी के परिजनों को लगी तो उन्होंने बगहा कोर्ट में युवक पर केस दायर किया।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई में युवक अपनी दूसरी पत्नी के साथ कोर्ट में गवाही देने आया था। इसी दौरान पहली पत्नी के परिजन व दूसरी पत्नी के पति ने युवक को अनुमंडल मुख्यालय में पकड़ लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई एवं मामला मारपीट तक जा पहुंची। जिसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। दोनों ओर से खुद को घिरता देख युवक मौके से भागने लगा। लेकिन सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और जोरदार पिटाई कर दी।
यह देखने के लिए वहां भीड़ जुट गई। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। आनन फानन में पुलिस भी पहुंच गई और युवक को ससुराल वालों से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। इस मामले में पटखौली थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।