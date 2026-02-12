Hindustan Hindi News
लव मैरिज पर कचहरी में फैमिली ड्रामा; प्रेमिका के घर वालों ने बेटी-दामाद की धुनाई कर दी

Feb 12, 2026 09:21 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सत्यम राय ने 9 जनवरी को बक्सर जिला के इटाढ़ी थाना के बक्सरा निवासी दिनेश साह की पुत्री सुनीता कुमारी के साथ शादी कर ली।गुरुवार को दोनों कोर्ट में पहुंचे थे।

बिहार के भभुआ में कोर्ट परिसर में गुरुवार को भयानक फैमिली ड्रामा देखने को मिला कोर्ट मैरिज करने आए प्रेमी और प्रेमिका को परिजनों ने जमकर धोया। हंगामा कर रहे लोगों सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए। भभुआ पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रेमी और प्रेमिका को भी पुलिस ने अपनी सुरक्षा में रखा है। थाने के बाहर भी दोनों पक्षों के लोग जमे रहे।

जानकारी के मुताबिक दोनों मंदिर में शादी करने के बादर गुरुवार को कचहरी परिसर में कोर्ट मैरिज करने पहुंचे थे। इसी दौरान प्रेमिका के परिजनों ने उन्हें पकड़ लिया और धुनाई कर दी। इस मामले में जिले के दुर्गावती थाना के कुड़ारी निवासी सत्यम राय ने नगर थाना में मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है।

शिकायत में कहा गया है कि सत्यम राय ने 9 जनवरी को बक्सर जिला के इटाढ़ी थाना के बक्सरा निवासी दिनेश साह की पुत्री सुनीता कुमारी के साथ शादी की है। मेरी पत्नी पत्नी के परिवार वाले मुझे और सुनीता को जान मारने की धमकी दे रहे हैं। सत्यम ने पुलिस से अपनी और पत्नी की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

सत्यम ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को भभुआ कचहरी में अपर लोक अभियोजक सरोज तिवारी की सीट के पास बैठा था। अचानक दोपहर 12 बजे जितेन्द्र साह, विकास कुमार, लक्की कुमार सहित पांच अज्ञात लोग आए उसकी पत्नी सुनीता को मारने लगे और कुर्सी तोड़ते हुए सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए। मेरे साथ भी बुरी तरह से मारपीट कर पत्नी को जबरदस्ती उठाकर ले गए। ले जाने से रोकने के दौरान उसकी भी पिटाई कर दी गई।

इस मामले में नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ और जांच की जा रही है। दोनों पक्षों को मिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

बताया जाता है कि सत्यम राय और सुनीता कुमारी के बीच कुछ दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों के परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद प्रेमी प्रेमिका ने घर से निकलकर शादी रचा ली। इधर लड़की के पिता ने मामले में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। यह जानने के बाद सत्यम और सुनीता अपने रिश्ते को वैधानिक जामा पहनाने के लिए कोर्ट पहुंच गए। लेकिन वहां सुनीता के पिता और घर वाले मौजूद थे। दोनों को देखते ही गुस्से में आ गए और सत्यम से मारपीट शुरू कर दिया। सुनीता अपने पति को बचाने गई तो उसे भी परिवार वालों ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया।

