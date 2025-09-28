पूजा के दीपक से उजड़ा परिवार, बैंकर के पिता और छोटी बेटी की मौत; पत्नी, बड़ी बेटी दिल्ली रेफर

मुजफ्फरपुर में बैंक मैनेजर सन्नी कुमार के घर में दीये से लगी आग में झुलसी उनकी छोटी बेटी जुगनू कुमारी (3) ने शनिवार को दम तोड़ दिया। इससे पहले शुक्रवार को मैनेजर के पिता गणेश प्रसाद गुप्ता (65) की मौत हो गई थी।

देश भर में नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूजा के दीए से फैली आग से एक बैंक अधिकारी का परिवार उजड़ गया। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर में बैंक मैनेजर सन्नी कुमार के घर में शुक्रवार तड़के तीन बजे दीये से लगी आग में झुलसी उनकी छोटी बेटी जुगनू कुमारी (3) ने शनिवार तड़के दम तोड़ दिया। इससे पहले शुक्रवार शाम मैनेजर के पिता गणेश प्रसाद गुप्ता (65) की मौत हो गई थी। उनकी हालत भी ठीक नहीं है। इस बीच परिवार के तीन जले सदस्यों को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच से पहले पटना फिर दिल्ली रेफर कर दिया गया है।

बैंक मैनेजर, उनकी पत्नी रुचिका गुप्ता उर्फ डॉली कुमारी और बड़ी पुत्री मान्या कुमारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए पटना से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल रेफर कर दिया गया। तीनों को एयर एंबुलेंस से दिल्ली ले जाकर वहां भर्ती कराया गया है। मैनेजर के फुफेरे भाई नीरज कुमार ने बताया कि रुचिका व मान्या की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

लकड़ी के नए फर्नीचरों ने बढ़ाई आग की लपटें नीरज ने बताया कि सन्नी ने हाल ही में माड़ीपुर स्थित आवास का रिनोवेशन कराया था। इस क्रम में लकड़ी के नए फर्नीचर बनावाए थे। दीये की चपेट में आने के बाद इन फर्नीचरों में तेजी से आग पकड़ लिया। इसकी लपटें दोनों कमरे में पहुंच गईं। दोनों कमरे में सो रहे पांच लोग इस आग की चपेट में आ गए। इससे बैंक मैनेजर सन्नी कुमार, उनकी पत्नी रुचिका, पुत्री जुगनू व मान्या और पिता गणेश प्रसाद गुप्ता गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को पहले एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। वहां से रेफर किए जाने के बाद पटना के एक निजी अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा था। सन्नी बैंक ऑफ इंडिया की पंकज मार्केट शाखा के सीनियर मैनेजर (करेंसी चेस्ट) के पद पर पिछले छह माह से तैनात हैं। वे मूलरूप से शहर के नई बाजार पटवा टोली के रहने वाले हैं। माड़ीपुर में यह उनका अपना मकान है।