फसल खराब हुई है तो करें आवेदन, प्रति हेक्टेयर 22500 रुपये तक मुआवजा दे रही बिहार सरकार

संक्षेप: बिहार में चक्रवाती तूफान की वजह से फसल खराब होने पर सरकार 12 जिलों के किसानों को मुआवजा देने जा रही है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। किसानों को फसल का प्रति हेक्टेयर 22500 रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा।

बिहार में मोंथा चक्रवाती तूफान से 12 जिलों में धान और अन्य फसलों की बहुत ज्यादा क्षति हुई है। बिहार सरकार ने इन जिलों के प्रभावित प्रखंडों और पंचायतों के किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन पंचायतों के किसानों से कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन मांगा गया है। प्रभावित किसानों को 2 दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें प्रति हेक्टेयर 22500 रुपये तक मुआवजा मिलेगा। विभिन्न फसलों की मुआवजा राशि अलग-अलग तय की गई है।

अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से बिहार में मौसम काफी खराब रहा था। इस दौरान हुई बारिश के बाद कृषि विभाग ने सभी जिलों से धान और अन्य खरीफ फसलों की क्षति रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया। अब सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें 12 जिलों के 39 प्रखंडों की 397 पंचायतों में धान और अन्य फसलों की क्षति 33 फीसदी से ज्यादा पाई गई है। अब इन जिलों के किसानों को तत्काल राहत देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

धान के लिए 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा वर्षा आश्रित यानी असिंचित फसलों दलहन, तिलहन, मोटे अनाज के लिए 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों यानी धान के लिए 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और बहुवर्षीय फसलों (गन्ना सहित) के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर रकबा के लिए मिलेगा। असिंचित के लिए न्यूनतम 1000 रुपये, सिंचित के लिए 2000 रुपये तथा बहुवर्षीय फसल के लिए 2500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। छोटे और सीमांत किसानों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

33 फीसदी से अधिक क्षति पर ही अनुदान सर्वेक्षण में जिन किसानों की फसलें 33 फीसदी से अधिक क्षतिग्रस्त पाई गई हैं, उन्हें ही अनुदान दिया जाएगा। राज्य के 12 जिलों के जिलाधिकारी ने ही ज्यादा क्षति संबंधी रिपोर्ट भेजी है। अन्य जिलों के जिलाधिकारी ने कम क्षति का आकलन किया है। ऐसे में शेष जिलों के किसानों को अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों के इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुदान की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

ये हैं प्रभावित जिले प्रभावित जिलों में बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गयाजी, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल शामिल हैं।