4 किलोमीटर दूर थे, झूठे फंसा दिया; अनंत सिंह बेऊर जेल से निकलते दुलारचंद हत्या कांड पर बोले
अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया गया। छोटे सरकार के बाहर आने से उनके समर्थकों में जबरदस्त उस्ताह है। उनके पटना स्थित आवास पर भारी भोज का आयोजन किया गया है।
Anant Singh Murder: मोकामा के जदयू विधायक सोमवार शाम बेऊर जेल से बाहर निकले। दुलारचंद हत्याकांड में वह चार माह से पटना के बेऊर जेल में बंद थे। 19 मार्च को हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। पांच दिनों की कानूनी प्रक्रिया के बाद सोमवार शाम को उन्हें रिहा किया गया। दुलारचंद हत्याकांड पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया गया। छोटे सरकार के बाहर आने से उनके समर्थकों में जबरदस्त उस्ताह है। उनके पटना स्थित आवास पर भव्य भोज का आयोजन किया गया है। अनंत सिंह विधानसभा चुनाव के दौरान जन सुराज का समर्थन कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में जेल में बंद थे।
हजारों समर्थकों की भीड़ में घिरे अनंत सिंह से बात करना बहुत मुश्किल था। काफी जद्दोजहद के बीच बात हुई। उन्होंने कहा कि वे घटना स्थल से करीब चार किलोमीटर दूर थे। अपने ठेठ अंदाज में उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात किया। कहा कि हमको तो झूट्ठे फंसा दिया गया। हम तो वहां से चार किलोमीटर दूर थे। उसके बाद अनंत समर्थकों ने छोटे सरकार जिंदाबाद की नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ में समर्थकों से मिलते अनंत सिंह अंदर चले गए।
12 बजे से जेल पर भीड़
इससे पहले अनंत सिंह के हजारों समर्थक बेऊर जेल पर 12 बजे के बाद से ही जमे थे। उनके निकलने के लिए लैंड क्रूजर कार को तैयार किया गया था। जेल के फाटक से निकलकर वे अपने कार में सवार हो गए। समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। रास्ते भर भीड़ का अभिवादनन स्वीकार करते हुए अनंत सिंह मॉल रोड स्थित अपने आवास पर पहुंचे।
दो लाख के पटाखे का दावा
अनंत सिंह के आवास पर स्वागत और भोज की पूरी तैयारी की गयी थी। तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। उनकी जीत का जश्न 120 दिन बाद मनाया गया। लोगों ने छक कर मिठाई खाई। समोसा भी बनवाया गया था। अंधेरा होते ही आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंगे पटाखों से आकाश रंगीन हो गया। एक समर्थक ने बताया कि दो लाख के पटाखे मंगवाए गए थे। एक पटाखे की कीमत बीस हजार। रात होने तक समर्थकों का हुजूम उनके आवास के बाहर जुटा रहा। छोटे सरकार की एक झलक पाने की होड़ मची थी।
16 मार्च को दावा 19 को बेल
16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने आए अनंत सिंह ने जल्द रिहा होने का दावा किया था। मीडिया के सवाल पर कहा था कि सब काम हो रहा है। जल्द बाहर आ जाएंगे। तीन दिनों के बाद 19 मार्च को पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जेल के बाहर आने की कानूनी प्रक्रिया में 5 दिन लग गए।
आवास को फूलों से सजाया गया
दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नवंबर 2025 को मोकामा टाल में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी। इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बेऊर जेल में रखा गया था। जेल में रहकर अनंत सिंह ने मोकामा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने चुनाव में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को शिकस्त दी थी। उधर, अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की खुशी में आवास को फूलों से सजाया गया है। वहीं, लोगों के लिए विशेष भोजन और मिष्ठान का प्रबंध किया गया है। समर्थकों के मुताबिक, अनंत सिंह मंगलवार को बड़हिया स्थित महारानी स्थान जाकर पूजा-अर्चना करेंगे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें