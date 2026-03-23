4 किलोमीटर दूर थे, झूठे फंसा दिया; अनंत सिंह बेऊर जेल से निकलते दुलारचंद हत्या कांड पर बोले

अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया गया। छोटे सरकार के बाहर आने से उनके समर्थकों में जबरदस्त उस्ताह है। उनके पटना स्थित आवास पर भारी भोज का आयोजन किया गया है।

Anant Singh Murder: मोकामा के जदयू विधायक सोमवार शाम बेऊर जेल से बाहर निकले। दुलारचंद हत्याकांड में वह चार माह से पटना के बेऊर जेल में बंद थे। 19 मार्च को हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। पांच दिनों की कानूनी प्रक्रिया के बाद सोमवार शाम को उन्हें रिहा किया गया। दुलारचंद हत्याकांड पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया गया। छोटे सरकार के बाहर आने से उनके समर्थकों में जबरदस्त उस्ताह है। उनके पटना स्थित आवास पर भव्य भोज का आयोजन किया गया है। अनंत सिंह विधानसभा चुनाव के दौरान जन सुराज का समर्थन कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में जेल में बंद थे।

हजारों समर्थकों की भीड़ में घिरे अनंत सिंह से बात करना बहुत मुश्किल था। काफी जद्दोजहद के बीच बात हुई। उन्होंने कहा कि वे घटना स्थल से करीब चार किलोमीटर दूर थे। अपने ठेठ अंदाज में उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात किया। कहा कि हमको तो झूट्ठे फंसा दिया गया। हम तो वहां से चार किलोमीटर दूर थे। उसके बाद अनंत समर्थकों ने छोटे सरकार जिंदाबाद की नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ में समर्थकों से मिलते अनंत सिंह अंदर चले गए।

12 बजे से जेल पर भीड़ इससे पहले अनंत सिंह के हजारों समर्थक बेऊर जेल पर 12 बजे के बाद से ही जमे थे। उनके निकलने के लिए लैंड क्रूजर कार को तैयार किया गया था। जेल के फाटक से निकलकर वे अपने कार में सवार हो गए। समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। रास्ते भर भीड़ का अभिवादनन स्वीकार करते हुए अनंत सिंह मॉल रोड स्थित अपने आवास पर पहुंचे।

दो लाख के पटाखे का दावा अनंत सिंह के आवास पर स्वागत और भोज की पूरी तैयारी की गयी थी। तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। उनकी जीत का जश्न 120 दिन बाद मनाया गया। लोगों ने छक कर मिठाई खाई। समोसा भी बनवाया गया था। अंधेरा होते ही आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंगे पटाखों से आकाश रंगीन हो गया। एक समर्थक ने बताया कि दो लाख के पटाखे मंगवाए गए थे। एक पटाखे की कीमत बीस हजार। रात होने तक समर्थकों का हुजूम उनके आवास के बाहर जुटा रहा। छोटे सरकार की एक झलक पाने की होड़ मची थी।

16 मार्च को दावा 19 को बेल 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने आए अनंत सिंह ने जल्द रिहा होने का दावा किया था। मीडिया के सवाल पर कहा था कि सब काम हो रहा है। जल्द बाहर आ जाएंगे। तीन दिनों के बाद 19 मार्च को पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जेल के बाहर आने की कानूनी प्रक्रिया में 5 दिन लग गए।