प्रेग्नेंट महिलाओं की बिना जांच फर्जी रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट, नीतीश के राज में आंकड़ों का खेला?
आरएडी की जांच में पाया गया कि शिवहर, पूर्वी चंपारण और वैशाली जिलों के पीएचसी में बिना जांच के ही गर्भवतियों की बीपी रिपोर्ट जारी कर दी गई। यही नहीं, इसे हेल्थ मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सेंटर पर भी अपलोड कर दिया गया।
बिहार के सरकारी अस्पतालों में बिना जांच के ही गर्भवती महिलाओं की बीपी व शुगर की रिपोर्ट दी जा रही है। तिरहुत प्रमंडल की क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. सरिता शंकर की जांच में यह बात सामने आई है। बीते दिनों क्षेत्रीय अपर निदेशक (आरएडी) ने तिरहुत प्रमंडल के सभी छह जिलों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जांच की थी। बताया जा रहा है कि मंगल पांडे के स्वास्थ्य विभाग में आंकड़ों का यह खेला है जो खुद उजागर हो गया है।
आरएडी की जांच में पाया गया कि शिवहर, पूर्वी चंपारण और वैशाली जिलों के पीएचसी में बिना जांच के ही गर्भवतियों की बीपी रिपोर्ट जारी कर दी गई। यही नहीं, इसे हेल्थ मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सेंटर पर भी अपलोड कर दिया गया। अपर निदेशक ने इस गड़बड़ी को काफी गंभीर माना है। मामला सामने आने पर उन्होंने संबंधित सभी जिलों के सीएस से इसकी जांच कर रिपोर्ट तलब की है।
आरएडी की जांच में सीतामढ़ी जिले के कई पीएचसी में गर्भवती महिलाओं के निबंधन की रिपोर्ट भी गलत पाई गई है। सीतामढ़ी के अलावा पूर्वी चंपारण में भी यह गड़बड़ी मिली है। दोनों जिले के पीएचसी ने गर्भवतियों की संख्या से अधिक की निबंधन की रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। विभाग की ओर से जब जांच की गई तो पाया गया कि इतनी संख्या में गर्भवतियों का निबंधन हुआ ही नहीं था। वहीं, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण के कई पीएचसी ने गर्भवती महिलाओं की बिना जांच किए ही शुगर की रिपोर्ट भी जारी कर दी है।
संस्थागत प्रसव का आंकड़ा भी संदेहास्पद
मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेतिया के कई पीएचसी से आया संस्थागत प्रसव का आंकड़ा भी संदेह के घेरे में है। इन अस्पतालों ने रात आठ से सुबह आठ बजे तक संस्थगत प्रसव का आंकड़ा भेजा है। इसमें सिजेरियन ऑपरेशन भी शामिल है। इस आंकड़े पर क्षेत्रीय अपर निदेशक ने जांच में शक जाहिर किया है। कहा है कि इसमें तथ्य सही नहीं हैं। इसके अलावा पूर्वी चंपारण दो पीएचसी से जारी संस्थागत प्रसव का आंकड़ा पूरी तरह से गलत पाया गया है।
पीएचसी में जो यूनिट नहीं उसकी भी दे दी रिपोर्ट
मुजफ्फरपुर के तीन पीएचसी के साथ पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के एक-एक पीएचसी ने जो सुविधा उनके यहां उपलब्ध ही नहीं है मरीज की उसकी भी जांच रिपोर्ट जारी कर दी। इन पीएचसी में एमएलसीयू की सुविधा नहीं है, लेकिन अस्पताल से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार एमएलसीयू में भी महिलाओं का प्रसव कराया गया है। इसपर भी अपर निदेशक ने सवाल उठाया है।