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घर में प्रिंटर लगा बनाया नोट छापने का कारखाना, 5 लाख की नकली करेंसी के साथ महिला समेत 2 गिरफ्तार

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, संदीप सिंह, सीवान
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सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र में घर पर नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके घर से प्रिंटर और 5.45 लाख के 500, 200 एवं 100 रुपये के जाली नोट बरामद हुए हैं। 

बिहार के सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र स्थित पंडितपुरा गांव में शनिवार को पुलिस ने छापेमारी कर नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला का नाम विमला देवी और उसका भाई मनु दुबे बताए जा रहे हैं। भाई-बहन ने प्रिंटर लगाकर घर में ही नकली नोट छापने का कारखाना बना दिया था। उनके पास से 5.45 लाख रुपये के जाली नोट बरामद किए गए हैं। महिला की गिरफ्तारी पंडितपुरा से की गई, जबकि मनु को गोरेयाकोठी से पकड़ा गया।

सीवान के एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि पंडितपुरा गांव में फोटो कॉपी की आड़ में नकली नोट से असली नोट बनाने का काम किए जाने की सूचना मिली। इसके बाद एसडीपीओ मैरवा गौरी कुमारी के नेतृत्व में एक टीम, सर्किल इंस्पेक्टर व थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल कर बनाई गई।

पुलिस ने पंडितपुरा गांव में छापेमारी कर महिला के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान घर से कुल 5 लाख 45 हजार रुपये के जाली नोट जबकि 88 हजार रुपये नकदी बरामद की गई। इसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बताने पर नोट छापने वाले गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है।

siwan fake currency

पुलिस के अनुसार बरामद जाली भारतीय नोट और अन्य जब्त सामग्री का विधि विज्ञान की टीम एवं लीड बैंक मैनेजर से सत्यापन कराया गया है। बरामद जाली नोटों में 500, 200 और 100 रुपये के नोट शामिल हैं।

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घर में ही बन रहे थे नकली नोट

गिरफ्तार महिला ने पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। वह अपने परिजन की मदद से जाली नोट बनाने, वितरण करने का अवैध काम करती थी। इस काम में उसके पति राज कुमार दुबे और भाई मुन्ना दुबे भी शामिल है। पुलिस ने महिला के घर से प्रिंटर और अन्य सामान जब्त किया है।

पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि गिरफ्तार महिला 2018 में भी रसूलपुर थाने में और इसका पति मुफस्सिल थाने में 2022 में जाली नोट मामले में जेल भेजे जा चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।

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टीम में शामिल रहे पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी

बताया गया कि इस टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरी कुमारी, अंचल पुलिस निरीक्षक मैरवा रत्नेश कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष मैरवा राहुल कुमार, पुअनि लक्की आनंद, परि, पुअनि कौशलेन्द्र कुमार व मैरवा थाना के अन्य कर्मी शामिल रहे।

(सीवान से संदीप सिंह की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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