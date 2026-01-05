Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsfake note syndicate in bihar police raid in motihari get input from nepal
बिहार में जाली नोट छापने का सिंडिकेट, रेड में क्या-क्या मिला; नेपाल से कनेक्शन

बिहार में जाली नोट छापने का सिंडिकेट, रेड में क्या-क्या मिला; नेपाल से कनेक्शन

संक्षेप:

सूत्र बताते हैं कि हाल ही में नेपाल में भारतीय जाली नोट के साथ कुछ तस्कर पकड़े गए थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतौरा गांव में जाली नोट छापने वाले सिंडिकेट के सक्रिय होने की जानकारी दी थी। इसी

Jan 05, 2026 07:10 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मोतिहारी
share Share
Follow Us on

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतौरा गांव में जाली नोट छापने की सूचना पर रविवार देर शाम मोतिहारी पुलिस ने छापेमारी की। खंडहरनुमा मकान में छापेमारी के दौरान पुलिस ने नोट छापने की मशीन, नोट गिनने की मशीन और बड़ी संख्या में पांच सौ रुपये के अधछपे नोट बरामद किए हैं। छापेमारी में कई थानों की पुलिस और वरीय अधिकारी शामिल थे। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान पुलिस ने जाली नोटों की तस्करी से जुड़े कुछ लोगों को डिटेन किया है। इनमें एक महिला भी शामिल हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हालांकि, पुलिस ने अब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। सूत्र बताते हैं कि हाल ही में नेपाल में भारतीय जाली नोट के साथ कुछ तस्कर पकड़े गए थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतौरा गांव में जाली नोट छापने वाले सिंडिकेट के सक्रिय होने की जानकारी दी थी। इसी इनपुट के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 500-500 रुपये के एक तरफ छपे (अधछपे) जाली नोट सहित अन्य नोट मिलने की चर्चा है।

बताया जाता है कि जिले में पहले भी कई बार जाली नोटों की खेप पकड़ी जा चुकी है। कोटवा, छौड़ादानो और बंजरिया थाना क्षेत्रों से पूर्व में जाली नोट बरामद किए गए थे। बंजरिया थाना क्षेत्र के खडवा पुल के पास 5 सितंबर 2024 को पुलिस ने 1.95 लाख रुपये के जाली नोट के साथ नजरे सद्दाम समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया था। उस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया था और जम्मू-कश्मीर से सरफराज की गिरफ्तारी हुई थी। यह मामला फिलहाल एनआईए के पास है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
East Champaran Bihar News Today Motihari अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।