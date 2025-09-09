Fake ips officer aslam ahmed caught by phulwarishrif police in patna पटना का फर्जी IPS अफसर, एडीजी बन असलम अहमद जमाता था धौंस, Bihar Hindi News - Hindustan
Fake ips officer aslam ahmed caught by phulwarishrif police in patna

पटना का फर्जी IPS अफसर, एडीजी बन असलम अहमद जमाता था धौंस

उसने एडिशनल डीजी का फर्जी ईमेल आईडी adg.Patna.gov@gmail.com बना रखा है। वहीं, आईपीएस का लोगो लगाकर लोगो से ठगी में लिप्त है। बदमाश लोगों को बताता था कि वह पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाTue, 9 Sep 2025 06:24 AM
पटना का फर्जी IPS अफसर, एडीजी बन असलम अहमद जमाता था धौंस

पटना की फुलवारीशरीफ पुलिस ने खुद को वरीय आईपीएस अधिकारी बताकर सरकारी कर्मियों और आम लोगों पर धौंस जमाने वाले शातिर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान फुलवारी की हाजी हरमैन कॉलोनी निवासी असलम अहमद के रूप मे हुई है। वह एडीजी बनकर कर्मियों पर कार्य करने का दबाव बनाता था। उसने मोबाइल पर आईपीएस का लोगो लगा रखा था। वहीं, एडीजी के नाम से फर्जी मेल आईडी भी बना रखी थी। फर्जी आईपीएस के संबंध में पुलिस को 8 लोगों से ठगी की शिकायत मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि फुलवारीशरीफ पुलिस को सात सितंबर को सूचना मिली थी कि एक शख्स खुद को आईपीएस बताकर लोगों पर धौंस जमा रहा है। उसने एडिशनल डीजी का फर्जी ईमेल आईडी adg.Patna.gov@gmail.com बना रखा है। वहीं, आईपीएस का लोगो लगाकर लोगो से ठगी में लिप्त है। बदमाश लोगों को बताता था कि वह पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात है।

इसकी जानकारी मिलने पर फुलवारी के एडिशनल एसएचओ दिवाकर कुमार की टीम ने रविवार को हाजी हरमैन कॉलोनी निवासी असलम अहमद को दबोच लिया। उसके पास से एप्पल कंपनी का एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। पुलिस छानबीन में पता चला कि असलम अहमद सब्जुपरा स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में आउटसोर्सिंग क्लर्क है। वह एक व्यक्ति की जमीन का मोटेशन के लिए अंचल राजस्व कर्मी मिंटू खान पर लगातार दबाव बना रहा था।

फुलवारी थाने में 7 सितंबर को केस दर्ज हुआ था

वरीय पुलिस अधिकारी के नाम पर सात अन्य लोगों से भी आरोपित संपर्क में था। आरोपित के खिलाफ कई अन्य की शिकायतें भी पुलिस को मिली है। राजस्व कर्मी की शिकायत के बाद फुलवारीशरीफ पुलिस ने थाने में सात सितंबर को केस दर्ज किया था। पुलिस आरोपित के मोबाइल से यह जानकारी जुटा रही है उसने किन-किन लोगों से संपर्क किया था और उनसे कितने की ठगी की गई।

