महाराष्ट्र DGP की फर्जी आईडी, नेपाली सिम, करोड़ों की ठगी; पुलिस गिरफ्त में आया शातिर महेश मुखिया

Feb 14, 2026 11:13 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
आरोपी ने नौकरी, फैक्ट्री टेंडर और पैसा दोगुना करने के नाम पर मुजफ्फरपुर, भागलपुर और शिवहर समेत कई जिलों के लोगों से करोड़ों की ठगी की बात कबूली है।

बिहार के सीतामढ़ी से पुलिस ने करोड़ों की ठगी और जालसाजी के मामले में एक शातिर को गिरफ्तार किया है। सुप्पी प्रखंड के मोहनी मंडल गांव निवासी महेश मुखिया, पिता शंकर मुखिया को महाराष्ट्र के डीजीपी का फर्जी पहचान पत्र, 16 बैंक पासबुक, लैपटॉप और 1.50 लाख रुपये नकद के साथ गुरुवार रात दबोचा गया। डीजीपी बनकर टेंडर दिलाने के लिए 40 लाख ठगी के आरोप में उसे दबोचा गया है।

आरोपी ने नौकरी, फैक्ट्री टेंडर और पैसा दोगुना करने के नाम पर मुजफ्फरपुर, भागलपुर और शिवहर समेत कई जिलों के लोगों से करोड़ों की ठगी की बात कबूली है। एसडीपीओ सदर-1 आलोक कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई 40 लाख की ठगी के एक मामले की जांच के दौरान की गई है। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी की। घर से विभिन्न बैंकों के 16 पासबुक, 5 बैंकों के चेकबुक, सादा चेक, 9 डेबिट कार्ड, 14 सिम (नेपाली सिम सहित), 1.50 लाख रुपये और एक लैपटॉप बरामद किये गए। लैपटॉप में जाली व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठगी की जाती थी। एक डायरी में लेन-देन का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है।

मुजफ्फरपुर के औराई निवासी सुधीर साहनी से टेंडर दिलाने के बहाने लगभग 40 लाख रुपये शातिर ने वसूले लिए थे। इसी मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी के घर और अन्य ठिकानों की तलाशी ली। इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि और किन-किन लोगों को शातिर ने ठगी का शिकार बनाया है। अधिकारियों का मानना है कि ठगी केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई थी और इसके पीछे विस्तृत जालसाजी की योजना थी।

पुलिस अब शातिर महेश मुखिया का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। जानकारी मिली रही है कि नेपाल की धरती को भी वह छिपने का ठिकाना बनाता रहा है। उसके गिरोह के कई सदस्य नेपाल में छिपकर रहते हैं। नेपाली सिम के जरिए उसके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि महाराष्ट्रा के डीजीपी का पहचान पत्र बनाने में उसकी मदद करने वाले कौन लोग हैं। शातिर के इंटरनेट सहयोगी कौन-कौन हैं।

