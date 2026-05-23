बिहार सरकार लिखी इनोवा कार से घूम रहे फर्जी EOU अफसर, छपरा में हो गई लाखों की लूट

मढौरा के तीन आभूषण विक्रेता सोनापट्टी निवासी कुंदन कुमार, संदीप कुमार और आनंद कुमार पटना से आभूषण खरीदकर चालक अफरोज के साथ अपनी स्विफ्ट कार से वापस मढ़ौरा लौट रहे थे। इसी बीच दरियापुर थाने के आगे फर्जी आर्थिक अपराध इकाई का अफसर अपराधियों ने उन्हें रोका।

बिहार के छपरा जिले में मढौरा के तीन आभूषण विक्रेताओं से फर्जी आर्थिक अपराध इकाई का अफसर बनकर शुक्रवार की देर रात लूटपाट की गई। दरियापुर थाने के आगे बिहार सरकार लिखी और हूटर लगी इनोवा गाड़ी पर सवार अपराधियों ने पटना से मढ़ौरा लौट रहे दुकानदारों की गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। जांच के नाम पर अपराधियों ने तीनों को बंधक बनाया और लगभग साढ़े 10 लाख रुपये से अधिक के आभूषण लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, मढ़ौरा सोनापट्टी निवासी आभूषण व्यवसायी कुंदन कुमार, संदीप कुमार और आनंद कुमार शुक्रवार की रात पटना से आभूषण खरीदकर चालक अफरोज के साथ अपनी स्विफ्ट कार से वापस मढ़ौरा लौट रहे थे।

इस दौरान रात करीब 10:20 बजे दरियापुर थाना पार करते ही कुछ दूर आगे हूटर बजाती एक संदिग्ध इनोवा कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। इनोवा से निकले छह लोग मुंह बांधे हुए थे। उन्होंने खुद को आर्थिक अपराध इकाई का अधिकारी और कर्मी बताते हुए जांच व तलाशी की बात कही और दोनों गाड़ी में तीन-तीन अपराधी सवार हो गए और ‘जांच’ के नाम पर करीब दो घंटे तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में दुकानदारों को घुमाया। इसके बाद सोना-चांदी के आभूषण, नकदी, छह मोबाइल फोन, चेन, अंगूठी और वाहन की चाभी लूटकर फरार हो गए। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल अपराधियों की पहचान में जुटी है।

पटना से लौट रहे थे कारोबारी, रास्ते में रोकी कार मढौरा के तीन आभूषण विक्रेता सोनापट्टी निवासी कुंदन कुमार, संदीप कुमार और आनंद कुमार पटना से आभूषण खरीदकर चालक अफरोज के साथ अपनी स्विफ्ट कार से वापस मढ़ौरा लौट रहे थे। इसी बीच दरियापुर थाने के आगे फर्जी आर्थिक अपराध इकाई का अफसर अपराधियों ने उन्हें रोका। सबसे पहले अपराधियों ने तलाशी के बहाने कारोबारियों के चालक को अपने कब्जे में ले लिया। दो लोगों को इनोवा में बैठाया गया जबकि अन्य बदमाश कारोबारियों की कार लेकर खुद चलाने लगे।

पीड़ितों के अनुसार दोनों वाहन दरियापुर से परसा, सोनहो, फिर छपरा रोड की ओर बढ़े, लेकिन टॉल प्लाजा देखकर रास्ता बदल दिया। इसके बाद अमनौर, मढ़ौरा, पटेढ़ा, खैरा और नगरा की ओर घूमते रहे। करीब दो घंटे तक हथियारों के बल पर व्यवसायियों से पूछताछ और मारपीट की जाती रही।

सुनसान जगह पर व्यवसायियों को उतारकर लुटेरे भागे रात करीब 11:30 बजे मढ़ौरा के गौरा थाना क्षेत्र के जवईनिया गांव के पास अपराधियों ने व्यवसायियों के साथ मारपीट की और उनके पास मौजूद करीब साढ़े 10 लाख के जेवरात, नकद, मोबाइल, चेन, अंगूठी और वाहन की चाभी लेकर फरार हो गए। पीड़ित कुंदन कुमार ने बताया कि अपराधी पूरे समय हथियार से लैस थे। वे लगातार धमकाते रहे। घटना के बाद कुछ दूरी पर अपराधियों द्वारा फेंका गया मोबाइल मिला, जिससे कुंदन ने अपने परिचितों और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शुरू की जांच, एसटीएफ भी सक्रिय लूट की वारदात की सूचना मिलते ही गौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सोनपुर डीएसपी, दरियापुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और जांच शुरू कर दी।

व्यवसायियों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर उठाये सवाल पीड़ित कारोबारियों ने सवाल उठाया कि अपराधी करीब दो घंटे तक हूटर बजाते हुए कई थाना क्षेत्रों से गुजरते रहे, लेकिन कहीं भी पुलिस या वाहन जांच नहीं दिखी। उनका कहना है कि यदि रास्ते में किसी थाना क्षेत्र के किसी स्थान पर प्रभावी जांच होती तो अपराधियों को पकड़ा जा सकता था।