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बिहार सरकार लिखी इनोवा कार से घूम रहे फर्जी EOU अफसर, छपरा में हो गई लाखों की लूट

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, मढौरा, छपरा
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मढौरा के तीन आभूषण विक्रेता सोनापट्टी निवासी कुंदन कुमार, संदीप कुमार और आनंद कुमार पटना से आभूषण खरीदकर चालक अफरोज के साथ अपनी स्विफ्ट कार से वापस मढ़ौरा लौट रहे थे। इसी बीच दरियापुर थाने के आगे फर्जी आर्थिक अपराध इकाई का अफसर अपराधियों ने उन्हें रोका।

बिहार सरकार लिखी इनोवा कार से घूम रहे फर्जी EOU अफसर, छपरा में हो गई लाखों की लूट

बिहार के छपरा जिले में मढौरा के तीन आभूषण विक्रेताओं से फर्जी आर्थिक अपराध इकाई का अफसर बनकर शुक्रवार की देर रात लूटपाट की गई। दरियापुर थाने के आगे बिहार सरकार लिखी और हूटर लगी इनोवा गाड़ी पर सवार अपराधियों ने पटना से मढ़ौरा लौट रहे दुकानदारों की गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। जांच के नाम पर अपराधियों ने तीनों को बंधक बनाया और लगभग साढ़े 10 लाख रुपये से अधिक के आभूषण लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, मढ़ौरा सोनापट्टी निवासी आभूषण व्यवसायी कुंदन कुमार, संदीप कुमार और आनंद कुमार शुक्रवार की रात पटना से आभूषण खरीदकर चालक अफरोज के साथ अपनी स्विफ्ट कार से वापस मढ़ौरा लौट रहे थे।

इस दौरान रात करीब 10:20 बजे दरियापुर थाना पार करते ही कुछ दूर आगे हूटर बजाती एक संदिग्ध इनोवा कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। इनोवा से निकले छह लोग मुंह बांधे हुए थे। उन्होंने खुद को आर्थिक अपराध इकाई का अधिकारी और कर्मी बताते हुए जांच व तलाशी की बात कही और दोनों गाड़ी में तीन-तीन अपराधी सवार हो गए और ‘जांच’ के नाम पर करीब दो घंटे तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में दुकानदारों को घुमाया। इसके बाद सोना-चांदी के आभूषण, नकदी, छह मोबाइल फोन, चेन, अंगूठी और वाहन की चाभी लूटकर फरार हो गए। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल अपराधियों की पहचान में जुटी है।

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पटना से लौट रहे थे कारोबारी, रास्ते में रोकी कार

मढौरा के तीन आभूषण विक्रेता सोनापट्टी निवासी कुंदन कुमार, संदीप कुमार और आनंद कुमार पटना से आभूषण खरीदकर चालक अफरोज के साथ अपनी स्विफ्ट कार से वापस मढ़ौरा लौट रहे थे। इसी बीच दरियापुर थाने के आगे फर्जी आर्थिक अपराध इकाई का अफसर अपराधियों ने उन्हें रोका। सबसे पहले अपराधियों ने तलाशी के बहाने कारोबारियों के चालक को अपने कब्जे में ले लिया। दो लोगों को इनोवा में बैठाया गया जबकि अन्य बदमाश कारोबारियों की कार लेकर खुद चलाने लगे।

पीड़ितों के अनुसार दोनों वाहन दरियापुर से परसा, सोनहो, फिर छपरा रोड की ओर बढ़े, लेकिन टॉल प्लाजा देखकर रास्ता बदल दिया। इसके बाद अमनौर, मढ़ौरा, पटेढ़ा, खैरा और नगरा की ओर घूमते रहे। करीब दो घंटे तक हथियारों के बल पर व्यवसायियों से पूछताछ और मारपीट की जाती रही।

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सुनसान जगह पर व्यवसायियों को उतारकर लुटेरे भागे

रात करीब 11:30 बजे मढ़ौरा के गौरा थाना क्षेत्र के जवईनिया गांव के पास अपराधियों ने व्यवसायियों के साथ मारपीट की और उनके पास मौजूद करीब साढ़े 10 लाख के जेवरात, नकद, मोबाइल, चेन, अंगूठी और वाहन की चाभी लेकर फरार हो गए। पीड़ित कुंदन कुमार ने बताया कि अपराधी पूरे समय हथियार से लैस थे। वे लगातार धमकाते रहे। घटना के बाद कुछ दूरी पर अपराधियों द्वारा फेंका गया मोबाइल मिला, जिससे कुंदन ने अपने परिचितों और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शुरू की जांच, एसटीएफ भी सक्रिय

लूट की वारदात की सूचना मिलते ही गौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सोनपुर डीएसपी, दरियापुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और जांच शुरू कर दी।

व्यवसायियों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर उठाये सवाल

पीड़ित कारोबारियों ने सवाल उठाया कि अपराधी करीब दो घंटे तक हूटर बजाते हुए कई थाना क्षेत्रों से गुजरते रहे, लेकिन कहीं भी पुलिस या वाहन जांच नहीं दिखी। उनका कहना है कि यदि रास्ते में किसी थाना क्षेत्र के किसी स्थान पर प्रभावी जांच होती तो अपराधियों को पकड़ा जा सकता था।

डीआईजी व ग्रामीण एसपी ने की समीक्षा बैठक

घटना की गंभीरता को देखते हुए दरियापुर थाने में डीआईजी और ग्रामीण एसपी की अगुवाई में कई थानों के अधिकारियों की शनिवार को एक अहम बैठक हुई। अधिकारियों को विशेष टास्क दिए गए। एसटीएफ को भी इस मामले में लगाया गया है। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर इस मामले में दरियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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