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कभी चीफ जस्टिस तो कभी ED डायरेक्टर बनकर DM-DGP को घुमाया; पटना के नटवरलाल को STF ने दबोचा

May 01, 2026 02:30 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar News: पटना से फर्जी ईडी निदेशक अभिषेक अग्रवाल गिरफ्तार हुआ है। उसने भोजपुर DM को फोन कर दबाव बनाया था। आरोपी पहले चीफ जस्टिस बनकर DGP को भी फोन कर चुका है।

कभी चीफ जस्टिस तो कभी ED डायरेक्टर बनकर DM-DGP को घुमाया; पटना के नटवरलाल को STF ने दबोचा

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना से जालसाजी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक ऐसे शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है, जो खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का निदेशक बताकर बड़े अधिकारियों पर दबाव बनाता था। आरोपी की पहचान अभिषेक भोपालका उर्फ अभिषेक अग्रवाल के रूप में हुई है, जिसने भोजपुर के जिलाधिकारी (DM) को फोन कर खुद को दिल्ली का बड़ा अधिकारी बताया था।

DM को फोन कर बनाया दबाव

आरोपी अभिषेक ने हाल ही में भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया को व्हाट्सएप कॉल किया था। कॉल के दौरान उसने खुद को दिल्ली में तैनात ईडी का निदेशक बताया और किसी विशेष प्रशासनिक कार्य को कराने के लिए जिलाधिकारी पर दबाव बनाने लगा। जिलाधिकारी को उसकी बातचीत के लहजे और काम करने के तरीके पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को दी। भोजपुर पुलिस ने जब तकनीकी जांच शुरू की तो पता चला कि कॉल करने वाला कोई अधिकारी नहीं, बल्कि एक पेशेवर जालसाज है।

पटना से हुई गिरफ्तारी, नकदी और मोबाइल बरामद

भोजपुर पुलिस और पटना एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जाल बिछाया और आरोपी को पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित परमानंद राय पथ से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस भी उस समय दंग रह गई जब आरोपी के पास से 2.61 लाख रुपये नकद और घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद हुआ। आरोपी के पिता पटना में टाइल्स और मार्बल का बड़ा व्यवसाय करते हैं, लेकिन बेटा ऊंचे रसूख का झांसा देकर अधिकारियों को ठगने का काम करता था।

पहले भी बन चुका है चीफ जस्टिस

अभिषेक अग्रवाल का यह पहला अपराध नहीं है। वह जालसाजी का पुराना खिलाड़ी रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि साल 2022 में उसने खुद को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बताकर तत्कालीन डीजीपी एस.के. सिंघल को फोन किया था। उस समय उसने एक आईपीएस अधिकारी की पैरवी करने के लिए डीजीपी को कई बार कॉल किए थे। उस मामले में भी आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल से बाहर आते ही उसने फिर से ठगी का नया पैंतरा अपनाया और इस बार ईडी निदेशक बनकर अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भोजपुर जिला प्रशासन और नवादा थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एसटीएफ अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अभिषेक ने ईडी निदेशक बनकर किसी अन्य विभाग या अधिकारी से उगाही भी की है।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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