NMCH में मरीजों की जान से खिलवाड़? फर्जी डॉक्टर कर रहा था इलाज; इन्टर्नशीप में भी मुन्ना भाईगिरी

एनेस्थिशिया विभाग में निरीक्षण के दौरान भाई के बदले ड्यूटी कर रहे डॉक्टर को पकड़ा गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

बिहार के बड़े मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच में मरीजों की जान से खिलवाड़ का बड़ा मामला उजागर हुआ है। शनिवार को अस्पताल प्रबंधन उस समय चौंक पड़ा जब एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। वह फर्जी पहचान पत्र के जरिए अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था। इस घटना से मेडिकल कॉलेजों में चल रहे बड़े झोल का पर्दाफाश हो गया है।

एनएमसीएच के एनेस्थिशिया विभाग में शनिवार को यूनिट वन के निरीक्षण के लिए विभागाध्यक्ष डॉ. प्रो. विजॉय कुमार पहुंचे। वहां मरीजों का इलाज कर रहे युवक की गतिविधियों पर शंका हुई। जब मामले की जांच की गई तो जालसाजी का मामला सामने आया। दरअसल विभाग में मरीजों का इलाज कर रहे युवक ने जो नाम बताया वह उसके आधार से नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद उससे पूछताछ की गयी तो पता चला कि एक इंटर्न के नाम पर उसका रिश्तेदार ड्यूटी कर रहा है।

विभागाध्यक्ष द्वारा मामले की जानकारी दिए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने घटना की जानकारी आलमगंज थाने को दी गई। पुलिस पहुंची तो छानबीन में सच्चाई सामने आ गई। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। जिस रिश्तेदार के बदले वह काम कर रहा था उसपर भी कार्रवाई जाएगी। पकड़ा गया डॉक्टर खुद को इंटर्न का भाई बताया। सवाल है कि अगर वह गलत नीयत से किसी मरीज का गलत इलाज कर देता तो क्या होता। इंटर्न डॉक्टरों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गयी है।

अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। साथ ही अस्पताल में कार्यरत सभी इंटर्न और कर्मियों का पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस मामले में आलमगंज थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि डॉक्टर के बदले उसका भाई ड्यूटी कर रहा था। दोनों से पूछताछ की जा रही है।