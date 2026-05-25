फर्जी वकील समाज को भ्रमित कर रहे, वेरिफिकेशन नहीं कराते; बोले बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा

उनका कहना था कि फर्जी वकीलों को रोकने के लिए 2015 में बीसीआई ने वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट नियम लागू किया था। देश के कई राज्यों में इसका विरोध किया गया लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा विरोध हुआ। बीसीआई अध्यक्ष का पुतला तक दहन किया गया था।

देश में 35 से 40 % तक फर्जी वकील के मुद्दे पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने खुल कर कहा है कि कई लोग वकील समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैे। उन्हें सच्चाई का पता नहीं है और वे जानबुझ कर लोगों को दिग्भर्मित कर निशाना साधना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल वैसे लॉ ग्रेजुएटस को एडवोकेट के रूप में एनरोल करती है जिन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली हो। वैसे कानून के छात्र को एनरोल्ड किया जाता है जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला सहित कोई कदाचार का मामला लंबित नहीं हो। लेकिन एनरोलमेंट के पहले किसी की भी डिग्री की जांच करना संभव नहीं हैं क्योंकि जांच करने में समय लगता हैं। बोर्ड और विश्वविद्यालय से डिग्रियों को जांच करवाने में समय और पैसा दोनों ही लगता हैं।

उनका कहना था कि फर्जी वकीलों को रोकने के लिए 2015 में बीसीआई ने वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट नियम लागू किया था। देश के कई राज्यों में इसका विरोध किया गया लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा विरोध हुआ। बीसीआई अध्यक्ष का पुतला तक दहन किया गया।अच्छे काम का समर्थन करने के बजाए उसका विरोध करना,कुछ लोगों की आदत होती है। उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 27 लाख वकील बार काउंसिल से इनरॉल हैं। लेकिन वेरिफिकेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट्स की कॉपी बार-बार मांगे जाने के बाद भी करीब 13 लाख वकीलों ने ही फॉर्म के साथ अपना सर्टिफिकेट जमा किया।

14 लाख वकील कहां गए ? थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि 3 से 4 लाख अधिवक्ता मर गए होंगे,या सर्विस या बिजनेस में चले गए होंगे। इसके बावजूद बाकी के लाखों वकील कहां गए ? क्यों वेरिफिकेशन नहीं करवाते ? ये सब जाली डिग्रियों वाले हैं। यही नहीं लाखों की संख्या में बिना एनरोलमेंट के भी लोग वकील का ड्रेस पहन वकालत पेशा में लगे हुए हैं। कइयों कि तो अच्छी प्रैक्टिस भी हैं। वकील का ड्रेस पहन यह लोग प्रॉपर्टी डीलिंग,जमीनों का जबरन कब्जाने, हड़ताल करने में आगे रहने , कोर्ट बॉयकॉट जैसे काम करने मे रहते हैं।