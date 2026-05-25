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फर्जी वकील समाज को भ्रमित कर रहे, वेरिफिकेशन नहीं कराते; बोले बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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उनका कहना था कि फर्जी वकीलों को रोकने के लिए 2015 में बीसीआई ने वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट नियम लागू किया था। देश के कई राज्यों में इसका विरोध किया गया लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा विरोध हुआ। बीसीआई अध्यक्ष का पुतला तक दहन किया गया था।

फर्जी वकील समाज को भ्रमित कर रहे, वेरिफिकेशन नहीं कराते; बोले बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा

देश में 35 से 40 % तक फर्जी वकील के मुद्दे पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने खुल कर कहा है कि कई लोग वकील समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैे। उन्हें सच्चाई का पता नहीं है और वे जानबुझ कर लोगों को दिग्भर्मित कर निशाना साधना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल वैसे लॉ ग्रेजुएटस को एडवोकेट के रूप में एनरोल करती है जिन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली हो। वैसे कानून के छात्र को एनरोल्ड किया जाता है जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला सहित कोई कदाचार का मामला लंबित नहीं हो। लेकिन एनरोलमेंट के पहले किसी की भी डिग्री की जांच करना संभव नहीं हैं क्योंकि जांच करने में समय लगता हैं। बोर्ड और विश्वविद्यालय से डिग्रियों को जांच करवाने में समय और पैसा दोनों ही लगता हैं।

उनका कहना था कि फर्जी वकीलों को रोकने के लिए 2015 में बीसीआई ने वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट नियम लागू किया था। देश के कई राज्यों में इसका विरोध किया गया लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा विरोध हुआ। बीसीआई अध्यक्ष का पुतला तक दहन किया गया।अच्छे काम का समर्थन करने के बजाए उसका विरोध करना,कुछ लोगों की आदत होती है। उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 27 लाख वकील बार काउंसिल से इनरॉल हैं। लेकिन वेरिफिकेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट्स की कॉपी बार-बार मांगे जाने के बाद भी करीब 13 लाख वकीलों ने ही फॉर्म के साथ अपना सर्टिफिकेट जमा किया।

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14 लाख वकील कहां गए ? थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि 3 से 4 लाख अधिवक्ता मर गए होंगे,या सर्विस या बिजनेस में चले गए होंगे। इसके बावजूद बाकी के लाखों वकील कहां गए ? क्यों वेरिफिकेशन नहीं करवाते ? ये सब जाली डिग्रियों वाले हैं। यही नहीं लाखों की संख्या में बिना एनरोलमेंट के भी लोग वकील का ड्रेस पहन वकालत पेशा में लगे हुए हैं। कइयों कि तो अच्छी प्रैक्टिस भी हैं। वकील का ड्रेस पहन यह लोग प्रॉपर्टी डीलिंग,जमीनों का जबरन कब्जाने, हड़ताल करने में आगे रहने , कोर्ट बॉयकॉट जैसे काम करने मे रहते हैं।

बार काउंसिल को पता है लेकिन ऐसे लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वेरिफिकेशन होता तो एक नया रिकॉर्ड बन जाता। उन्होंने कहा कि यदि किसी वकील के डिग्री पर संदेह हो,तो निर्भीक होकर बार काउंसिल में शिकायत करें।जब तक वकील समाज बोल्ड नहीं होगा तब तक फर्जी वकीलों में डर व्याप्त नहीं हो सकेगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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