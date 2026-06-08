Khan Sir News: खान सर अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट की शरण में, गिरफ्तारी से बचने का आखिरी दांव

Khan Sir News: खान सर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है। फैजल खान की तरफ से उनके वकीलों द्वारा दायर की गई इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।

Khan Sir News: खान सर हत्या के प्रयास और आर्म्स ऐक्ट के केस में अरेस्ट तो नहीं हुए लेकि इधर खान सर के वकीलों की तरफ से पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दायर कर दी गई। शनिवार को ही फैजल खान उर्फ खान सर के वकीलों ने कहा था कि वो जल्द ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। खान सर की याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने कहा कि मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और आगे का फैसला अदालत तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होगा। जाहिर है गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर अब कोर्ट की शरण में हैं और यह अग्रिम जमानत यायिका अरेस्ट होने से बचने के लिए उनका अंतिम दांव भी माना जा रहा है।

खान सर पर एक वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया था। यह वायरल वीडियो 2 जून का बताया गया था। इस वायरल वीडियो में दो गार्ड खान सर के कोचिंग सेंटर में फायरिंग करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पटना पुलिस खान सर के खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट पर पहुंची थी। पुलिस ने पहले दोनों गार्डों को हिरासत में लिया था और फिर कदमकुआं थाने की पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया था।

बाद में यह पता चला था कि दोनों ही गार्डों ने पुलिस की पूछताछ में फायरिंग की बात कबूल की थी। इतना ही नहीं इन दोनों गार्डों ने यह भी कबूल किया था कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। इसके बाद खान सर पर हत्या का प्रयास और आर्म्स ऐक्ट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर ने पुलिस की जांच में सहयोग करने की बात कही थी। लेकिन केस दर्ज होने के कुछ समय बाद खान सर खुद लापता हो गए। अब तक पुलिस खान सर को नहीं तलाश पाई है।

खान सर की गिरफ्तारी की मांग और ज्ञान बिंदू जी.एस. एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था। खान सर को गिरफ्तार करने को लेकर पुलिस पर भी काफी दबाव रहा है। खान सर की तलाश में पुलिस उनके कोचिंग सेंटर पर भी गई थी लेकिन खान सर वहां नहीं मिले थे। यह भी खबर आ रही थी कि खान सर कोर्ट में सरेंडर भी कर सकते हैं लेकिन खान सर ने ऐसा नहीं किया।

2 जून को क्या हुआ था यह पूरा मामला 2 जून की रात खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट पर हुए हमले और तोड़फोड़ से शुरू हुआ था। इस दौरान एक गार्ड की जमकर पिटाई भी की गई थी। हमले की रात मीडिया के सामने खान सर ने कहा था कि उन्होंने 8-10 फायरिंग की आवाज खुद सुनी थी। खान सर ने अपने कोचिंग सेंटर के पास ही स्थित एक अन्य कोचिंक सेंटर ज्ञान बिंदु जी.एस.एकेडमी पर इस हमले का आरोप लगाया था और कहा था कि छात्रों से कम फीस वसूलने की वजह से उन्हें धमकियां मिल रही थीं। हालांकि, अगले दिन खान सर फायरिंग वाली बात से मुकर गए थे। इसके बाद खान कोचिंग सेंटर की तरफ से ज्ञान बिंदु एकेडमी पर केस दर्ज कराए जाने के बााद पुलिस ने ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद को जल्द ही अरेस्ट भी कर लिया था।