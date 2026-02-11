Hindustan Hindi News
कांग्रेस में गुटबाजी! पदाधिकारी बोले-असंतुष्ट गुट पर होगा ऐक्शन; आनंद माधव ने कहा- दौरे से भयभीत हैं

प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग जिला भ्रमण कर रहे हैं। इनमें वैसे लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें छत्रपति यादव, आनंद माधव, सुधीर कुमार समेत कई नाम हैं। 

Feb 11, 2026 09:37 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व और असंतुष्ट गुट एक बार फिर आमने-सामने है। मंगलवार को बिहार कांग्रेस ने असंतुष्ट गुट पर कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया। पार्टी पदाधिकारियों को इनसे दूर रहने की सलाह दी। साथ ही जिलों को निर्देश दिया है कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके नाम प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति को शीघ्रता में भेजें ताकि उनपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं, असंतुष्ट गुट का कहना है कि हमलोग संगठन मजबूत करने निकले हैं। कार्यकर्ताओं का स्नेह मिल रहा है। इससे भयभीत होकर प्रदेश नेतृत्व ऐसी बातें कर रहा है। दरअसल, असंतुष्ट गुट के नेता जिला भ्रमण कर रहे हैं। अबतक सात जिलों का दौरा कर चुके हैं।

इसी के बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग जिला भ्रमण कर रहे हैं। इनमें वैसे लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें छत्रपति यादव, आनंद माधव, सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, राजकुमार राजन, नागेंद्र पासवान विकल, मधुरेंद्र कुमार सिंह, प्रद्युम्न यादव, शकीलुर्रहमान, उर्मिला सिंह, नीलू, सुधा मिश्रा, वसी अख्तर, कैसर खान, कुंदन गुप्ता, राजकुमार शर्मा शामिल हैं। ये पार्टी कमजोर करने में लगे हैं। इसलिए कार्यकर्ता इनसे दूर रहें।

दौरे से भयभीत हैं लोग : आनंद माधव

एआईसीसी सदस्य आनंद माधव ने कहा कि दौरे में कार्यकर्ताओं का बढ़िया सहयोग मिल रहा है। जिला पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। हमलोगों को मिल रहे सहयोग से ये लोग भयभीत हो गए हैं। 17 मार्च को हमलोग पटना में सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें सभी 40 जिला संगठन से लोग आएंगे। वर्तमान नेतृत्व के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बातचीत करने की बजाए ये गलत तरीका अपना रहे हैं। ये लोग खुद ही दिग्भ्रमित हैं। पार्टी नेतृत्व को चाहिए कि हमलोगों से बात करें।

