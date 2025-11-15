Hindustan Hindi News
fact check of khesari lal yadav old video clip viral after his defeat
ब्रह्मा जी की लकीर भी मिटा सकता हूं; हार के बाद खेसारी लाल यादव के वायरल भाषण का सच कुछ और ही है

ब्रह्मा जी की लकीर भी मिटा सकता हूं; हार के बाद खेसारी लाल यादव के वायरल भाषण का सच कुछ और ही है

संक्षेप: खेसारी की हार के बाद उनका एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि, मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और मैं ब्रह्मा जी की लिखी लकीर को भी मिटा सकता हूं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह खेसारी का अहंकार था और इसी वजह से वह जीत नहीं पाए।

Sat, 15 Nov 2025 AM
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की चली आंधी में राजद के कई दिग्गज उम्मीदवार धराशायी हो गए। खुद तेजस्वी यादव मुश्किल से जीत पाए तो भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव हार गए। खेसारी की हार के बाद उनका एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि, मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और मैं ब्रह्मा जी की लिखी लकीर को भी मिटा सकता हूं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह खेसारी का अहंकार था और इसी वजह से वह जीत नहीं पाए। हालांकि, वायरल वीडियो का सच कुछ और ही है।

खेसारी लाल यादव छपरा सीट पर भाजपा की छोटी कुमारी के मुकाबले 7600 वोट से चुनाव हार गए। इसके बाद खेसारी का वीडियो यह कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि उन्हें बहुत घमंड हो गया था। जो क्लिप वायरल है उसमें खेसारी लाल यादव किसी जनसभा में मंच से बोलते दिख रहे हैं। वह अपने अंदाज में कहते हैं, ‘हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे लकीर को भी मिटा सकते हैं।’

12 सेकेंड के इस वीडियो क्लिप में आगे-पीछे कोई और बात नहीं सुनाई देती है। हमने यह जानने की कोशिश की कि खेसारी लाल यादव ने पूरी बात क्या कही थी तो सच सामने आया कि खेसारी लाल यादव ने अपने लिए यह बात नहीं कही थी।

फैक्ट चेक में पता चला कि खेसारी लाल यादव ने यूपी से भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के एक पुराने बयान को दोहराते हुए तंज कसा था। वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मिला जिससे पता चलता है कि खेसारी ने यह भाषण बिहार की हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में दिया।

हमें और अधिक सर्च करने पर फेसबुक पर दबंग स्टेज शो नाम से एक पेज पर लंबा वीडियो मिला। इसमें खेसारी लाल यादव वह बात कहते नजर आ रहे हैं जिसका आधा हिस्सा वायरल किया जा रहा है। तब उन्होंने कहा था, 'हमारे दिनेश भईया एक बात कहे थे चुनाव में कि हमें हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी मिटा सकते हैं। एक और नारा लगा था, जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे। अरे यार तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम राम को लाओगे।'

इसे देखकर साफ हो जाता है कि खेसारी लाल यादव ने अपने चुनाव को लेकर यह बयान नहीं दिया था। बल्कि खेसारी लाल यादव पर तंज कस रहे थे। अब उनका वीडियो गलत संदर्भ के साथ वायरल किया जा रहा है।

यहां है पूरा वीडियो

