Fact Check: बिहार में जिंदा आदमी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया! RJD के वायरल पोस्ट का सच क्या?

पूर्णिया में जिंदा आदमी को मृत बताकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने के मामले में प्रशासन ने सच्चाई उजागर की है। डॉक्टरों ने बताया कि पोस्टमार्टम में उनके परिजनों पहुंचने के बाद रोने-धोने से शव की नाक, मुंह से ब्लड निकलने से परिजनों को लगा कि वह जिंदा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी।

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, पूर्णियाSun, 17 Aug 2025 08:00 PM
पू्र्णिया के जीएमसीएच में जिंदा मरीज को मृत बता कर पोस्टमार्ट्म के लिए भेज का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू यादव की आरजेडी ने एक्स हैंडिल पर वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया है कि जिंदा मरीज को मृत बताकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। राजद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि निकम्मी और भ्रष्ट भाजपा नीतीश सरकार में बिहार की 'अमंगल' स्वास्थ्य व्यवस्था में हर रोज हो रही है आमजन की भारी दुर्गति।

वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है। चलिए फैक्ट चेक के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या? दरअसल राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष के पास शनिवार की शाम एक व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद परिजनों में इस बात का हल्ला हो गया कि मृतक के जिंदा होने के अहसास हुआ। जिसके बाद में परिजन उसे लेकर इमरजेंसी पहुंचे जहां चिकित्सको ने उसे पुनः जांच की तो मृत पाया गया।

इस संबंध में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ भरत कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में तीन में दो लोगों की मौत के बाद दो का पोस्टमार्टम पहले हो चुका था। तीसरे का पोस्टमार्टम के लिए जांचों उपरांत भेजा गया था। इसके पहले तक उसकी पहचान नहीं होने के कारण अननोन बाडी थी। बाद में पोस्टमार्टम में उनके परिजन वगैरह के पहुंचने के बाद रोने-धोने से शव की नाक, मुंह से ब्लड निकलने से परिजनों को लगा कि वह जिंदा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में उसे लेकर इमरजेंसी पहुंचे जहां जांच किया गया तो वह मृत पाया गया।