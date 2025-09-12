बिहार से चलने वाली 8 जोड़ी ट्रेनों के रूट में विस्तार; आरा से 3 ट्रेन अप-डाउन करेंगी, देखें लिस्ट

बिहार से चलने वाली 8 जोड़ी ट्रेन के रूट में विस्तार किया गया है। जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी, कैपिटल और कोलकाता गरीब रथ अब आरा से चलेगी। बरौनी से अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन का विस्तार सहरसा तक किया गया है।

बिहार में चलने वाली आठ जोड़ी ट्रेनों के मार्ग परिचालन में विस्तार किया गया है। दानापुर से जोगबनी के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार आरा तक कर दिया गया है। कैपिटल एक्सप्रेस और गरीब रथ का भी विस्तार आरा तक हुआ है। बरौनी से अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन का विस्तार सहरसा तक किया गया है। जबकि कोलकाता-पटना गरीब रथ और पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर में बदलाव किया गया है। जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस अब दानापुर के बजाय आरा से आया-जाया करेगी। 13226 आरा-दानापुर-जोगबनी, आरा से सुबह 5.40 में खुलने के बाद 5.50 में कोईलवर, 6.05 में बिहटा, 6.50 में दानापुर, 7.15 में पाटलिपुत्र और 1450 में जोगबनी पहुंचेगी।

वहीं वापसी में अगले दिन 10:50 में जोगबनी से खुल कर 18.20 में पाटलिपुत्र, 19.10 में दानापुर, 19.35 में बिहटा, 19.50 में कोईलवर और 21 बजे दानापुर पहुंचेगी। इसके अलावा 22351 और 22352 सहरसा-पाटलिपुत्र-बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार सहरसा तक कर दिया गया है। अब सहरसा से दानापुर होते हुए बेंगलुरु के लिए यह ट्रेन चलेगी। 13245 और 13246 राजेंद्र नगर न्यू जलपाईगुड़ी कैपिटल एक्सप्रेस का विस्तार आरा तक कर दिया गया है। यह ट्रेन पहले राजेंद्र नगर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती थी। लेकिन अब आरा से राजेंद्र नगर होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी हो जाएगी और आएगी। 13247 और 13248 राजेंद्र नगर कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस का भी विस्तार आरा तक कर दिया गया है।

यह ट्रेन पहले राजेंद्र नगर से कामाख्या के बीच चलती थी। जो अब आरा से राजेंद्र नगर होते हुए कामाख्या के बीच आवागमन करेंगी। 12359 और 12360 कोलकाता-पटना गरीब रथ एक्सप्रेस का विस्तार आरा तक कर दिया गया है। इसके साथ ही इसके ट्रेन नंबर में भी बदलाव किया गया है। कोलकाता-पटना-आरा गरीब रथ एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 13127 और 13128 कर दिया गया है। 14603 और 14604 अमृतसर सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस का विस्तार नरकटियागंज तक किया गया है। अब यह ट्रेन नरकटियागंज से खुलेगी और सहरसा होते हुए अमृतसर तक आवागमन करेगी। 12149 और 12150 पुणे-दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार सुपौल तक कर दिया गया है।