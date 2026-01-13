Hindustan Hindi News
मधुबनी की पंडौल पावर ग्रिड में धमाका; इंजीनियर समेत 4 लोग झुलसे, शॉर्ट सर्किट से हादसा

घटना के समय सभी कर्मचारी सप्लाई पैनल से जुड़े कार्य में जुटे थे। इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और पैनल में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट के बाद पैनल में मौजूद लिक्विड में आग लग गई। इसकी चपेट में आकर चारों कर्मी बुरी तरह झुलस गए।

Jan 13, 2026 11:05 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, पंडौल (मधुबनी)
मधुबनी जिले में सकरी थाना क्षेत्र के पंडौल पावर ग्रिड में मंगलवार शाम अचानक धमाका हो गया। बिजली आपूर्ति पैनल में हुए जोरदार विस्फोट में सहायक कार्यपालक अभियंता सहित चार कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया गया कि घटना के समय सभी कर्मचारी सप्लाई पैनल से जुड़े कार्य में जुटे थे। इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और पैनल में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट के बाद पैनल में मौजूद लिक्विड में आग लग गई। इसकी चपेट में आकर चारों कर्मी बुरी तरह झुलस गए।

घायलों में पूर्णिया निवासी अश्विनी कुमार (सहायक कार्यपालक अभियंता, पंडौल ग्रिड), खजौली निवासी सज्जन कुमार (ऑपरेटर), मधुबनी सदर के अंधरी निवासी गार्ड कमरुजमा तथा खजूरी निवासी गार्ड प्रमोद राय शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पंडौल और सकरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल अश्विनी कुमार और सज्जन कुमार को पटना रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ग्रिड परिसर में अफरातफरी का माहौल है।

प्रशासन एवं विद्युत विभाग ने घटना को गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है, ताकि विस्फोट के वास्तविक कारणों का पता चल सके। विद्युत कार्यपालक अभियंता आपूर्ति मो. अरमान ने बताया कि पंडौल ग्रिड में मरम्मत कार्य के दौरान हुए हादसे में चार साथी घायल हुए हैं। हादसा कैसे हुआ, अभी पता नहीं चला पाया है। दो साथी गंभीर रूप से घायल हैं। उपचार हो रहा है।