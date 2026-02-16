राजस्थान में केमिकल फैक्ट्री में धमाके, 7 कामगार जिंदा जले; बिहार के 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत

पूर्वी चंपारण में इस हादसे से मातम पसरा हुआ है। मरने वाले पांच मजदूर यहीं के बताए जा रहे हैं। मृतकों में दो की पहचान हो गई है। उनके परिजन भिवाड़ी के लिए रवाना हो गए हैं।

राजस्थान के भिवाड़ी में एक केमिकल पटाखा फैक्ट्री में भयानक हादसा हआ। फैक्ट्री में कई धमाके हुए जिसमें भीषण आग लग गई। हादसे में 8 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई जिनमें से 5 बिहार के मोतिहारी के थे। हादसे के समय फैक्ट्री में 25 मजदूर काम कर रहे थे। कई लोग झुलसकर जख्मी हो गए हैं। पूर्वी चंपारण में इस हादसे से मातम पसरा हुआ है। मरने वाले पांच मजदूर यहीं के बताए जा रहे हैं। मृतकों में दो की पहचान हो गई है। उनके परिजन भिवाड़ी के लिए रवाना हो गए हैं।

मृतकों में शिकारगंज थाने के हराज नारायणपुर गांव के शिवजी पासवान का पुत्र सुजंत कुमार (20) और घोड़ासहन थाने के कवईया के सिकंदर पासवान के पुत्र मिंटू पासवान (22) के रूप में की गयी है। शिवजी पासवान ने बताया कि उनकी बहन और बेटी वहीं रहती हैं। बहन ने फोन कर आग में जलकर सुजंत और मिंटू के मौत की जानकारी दी। शिवजी पासवान ने बताया कि बहन ने आठ लोगों की मौत की बात बताई। सुजंत कुमार होली में घर आने वाला था। उससे पहले उसकी मौत की खबर आई। घर की महिला लाल चुन्नी देवी ने बताया कि 20 फरवरी का टिकट था। वे होली मनाने के लिए गांव आने वाले थे। इलाके से बड़ी संख्या में लोग राजस्थान की उस पटाखा फैक्ट्री में काम करते हैं। कहते-कहते उससे आंसू निकलने लगे।

न्यूज 18 की खबर के मुताबिक बताया जाता है कि भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक चार धमाके हुए। धमाके और आगलगी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। धमाके से आस पास का इलाका दहल गया। करीब छह घंटे तक 10 दमकल की टीम लगाई गईं। हादसे के बाद से अभी तक राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के सीएम भजन लाल ने हादसे पर दुख जताया है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। फैक्ट्री से अबतक सात जले हुए कंकाल निकाले जा चुके हैं।