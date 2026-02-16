राजस्थान में केमिकल फैक्ट्री में धमाके, 7 कामगार जिंदा जले; बिहार के 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत
पूर्वी चंपारण में इस हादसे से मातम पसरा हुआ है। मरने वाले पांच मजदूर यहीं के बताए जा रहे हैं। मृतकों में दो की पहचान हो गई है। उनके परिजन भिवाड़ी के लिए रवाना हो गए हैं।
राजस्थान के भिवाड़ी में एक केमिकल पटाखा फैक्ट्री में भयानक हादसा हआ। फैक्ट्री में कई धमाके हुए जिसमें भीषण आग लग गई। हादसे में 8 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई जिनमें से 5 बिहार के मोतिहारी के थे। हादसे के समय फैक्ट्री में 25 मजदूर काम कर रहे थे। कई लोग झुलसकर जख्मी हो गए हैं। पूर्वी चंपारण में इस हादसे से मातम पसरा हुआ है। मरने वाले पांच मजदूर यहीं के बताए जा रहे हैं। मृतकों में दो की पहचान हो गई है। उनके परिजन भिवाड़ी के लिए रवाना हो गए हैं।
मृतकों में शिकारगंज थाने के हराज नारायणपुर गांव के शिवजी पासवान का पुत्र सुजंत कुमार (20) और घोड़ासहन थाने के कवईया के सिकंदर पासवान के पुत्र मिंटू पासवान (22) के रूप में की गयी है। शिवजी पासवान ने बताया कि उनकी बहन और बेटी वहीं रहती हैं। बहन ने फोन कर आग में जलकर सुजंत और मिंटू के मौत की जानकारी दी। शिवजी पासवान ने बताया कि बहन ने आठ लोगों की मौत की बात बताई। सुजंत कुमार होली में घर आने वाला था। उससे पहले उसकी मौत की खबर आई। घर की महिला लाल चुन्नी देवी ने बताया कि 20 फरवरी का टिकट था। वे होली मनाने के लिए गांव आने वाले थे। इलाके से बड़ी संख्या में लोग राजस्थान की उस पटाखा फैक्ट्री में काम करते हैं। कहते-कहते उससे आंसू निकलने लगे।
न्यूज 18 की खबर के मुताबिक बताया जाता है कि भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक चार धमाके हुए। धमाके और आगलगी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। धमाके से आस पास का इलाका दहल गया। करीब छह घंटे तक 10 दमकल की टीम लगाई गईं। हादसे के बाद से अभी तक राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के सीएम भजन लाल ने हादसे पर दुख जताया है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। फैक्ट्री से अबतक सात जले हुए कंकाल निकाले जा चुके हैं।
मृत मजदूर के ग्रामीणों ने बताया कि घटना से इलाके में मातम पसरा है। टोले में किसी घर में खाना नहीं बना है। कई अन्य लोग भी काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रहते हैं। वहां कितना खतरनाक काम करते हैं इसकी किसी को जानकारी नहीं है। वे अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें