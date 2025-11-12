Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsExit polls of those who captured Lahore and Karachi Tejashwi said surveys are conducted at the behest of the government
लाहौर-कराची कब्जा कराने वालों का एग्जिट पोल; तेजस्वी बोले- सरकार के इशारे पर हो रहे सर्वे

लाहौर-कराची कब्जा कराने वालों का एग्जिट पोल; तेजस्वी बोले- सरकार के इशारे पर हो रहे सर्वे

संक्षेप: पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाते कहा कि ये उसी मीडिया ने दिखाया है। जिन्होने पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कब्जा लिया था। सब कुछ पीएमओ से सेट होकर आता है।

Wed, 12 Nov 2025 03:14 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव 2025 के मतदान के खत्म होने ही तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल्स सामने आए हैं। जिनमें ज्यादातर बिहार में एनडीए सरकार की वापसी बता रहे हैं। एनडीए को 130 से 170 तक सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर से प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने पटना में सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि एग्जिट पोल को लेकर हम किसी भी खुशफहमी और गलतफहमी में नहीं रहते हैं। मीडिया पर सवाल उठाते हुए उन्होने कहा कि उसी गोदी मीडिया ने सर्वे दिखाया है। जिन्होने पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कब्जा लिया था। ये उन्ही का सर्वे है, और एसआईआर (SIR) के वक्त घुसपैठियों को बिहार में घुसा दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पूरा प्रपोगेंडा है। एजेंसियों द्वारा अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है। ताकि काउंटिंग के दिन उन पर मानसिक दबाव बना रहे। एग्जिल पोल पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि जो भी सर्वे दिखा रहे हैं, उनका सैंपल साइज क्या है, मानक है। तेजस्वी ने कहा कि 'जो पीएमओ से तय होकर आता है, अमित शाह जो अपनी कलम से लिखकर भेजते हैं, चैनलों को वही बयान मीडिया वाले बताते हैं'।

तेजस्वी ने दावा किया कि हमें बहुत ही सकारात्मक सूचना मिली है। 1995 से भी बेहतर फीडबैक मिला है। बिहार के लोगों ने भारी मतदान किया। लोगों ने इस सरकार के खिलाफ वोट किया है। इस बार बदलाव होने जा रहा है। 14 को परिणाम और 18 को शपथ ग्रहण होगा। भाजपा, एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं। 2020 की तुलना में इस बार 72 लाख लोगों ने अधिक मतदान किया है। हर विधानसभा में 30 हजार से अधिक लोगों ने मतदान किया। यह वोट सरकार बचाने की नहीं है। सरकार को बदलने के लिए लोगों ने मतदान किया है। पिछली बार बेईमानी हुई थी। लेकिन इस बार क्लीन स्वीप है। महागठबंधन की भारी जीत होगी। हमारे लोग वोट चोरी रोकेंगे चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दी जाएगी।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।