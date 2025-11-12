एग्जिट पोल को नहीं मानता हूं, महुआ सीट निकल रही है; चुनाव रिजल्ट पर क्या बोले तेज प्रताप यादव

संक्षेप: जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के नतीजों को नकार दिया और कहा कि उनकी महुआ सीट निकल (जीत) रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। इस बीच जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के रिजल्ट के दिन क्या होगा, यह अभी नहीं बता सकते हैं। हालांकि, तेज प्रताप ने दावा किया कि वह वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार के पूर्व मंत्री एवं जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता हूं, 14 तारीख को क्या होगा और क्या नहीं होगा, अभी नहीं बता सकते हैं। एग्जिट पोल कभी (सीट) घटा भी देता है, कभी बढ़ा देता है। मेरी महुआ सीट तो निकल रही है। हम जश्न नहीं हम काम की तैयारी करते हैं।" उन्होंने नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के सवाल को भी टाल दिया और कहा कि अब देखिए चुनाव नतीजों में क्या होगा।

बता दें कि मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद जारी हुए अधिकतर एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अनुमान जताया है। वहीं, महागठबंधन को 100 के आसपास या उससे कम सीटें मिलने की संभावना जताई है। हालांकि एक-दो एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए से टक्कर या बढ़त भी दिखाई गई है।