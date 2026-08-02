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बिहार में कार्यपालक पदाधिकारी पर हमले के बाद हत्या, पटना आते वक्त फिल्मी स्टाइल में मर्डर

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, सासाराम/औरंगाबाद
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बिहार के औरंगाबाद जिले में कार्यपालक पदाधिकारी को फिल्मी स्टाइल में मौत के घाट उतार दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या पटना आते वक्त की गई है। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। 

Executive Officer murder
औरंगाबाद में कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। (फाइल फोटो)

बिहार में अपराधियों ने एक बार सम्राट चौधरी सरकार की पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए बड़े कांड को अंजाम दिया है। इस बार अपराधियों ने औरंगाबाद जिले में एक कार्यपालक पदाधिकारी को मौत के घाट उतार दिया है। डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या औरंगाबाद के बारुण में अपराधियों ने की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमल कुमार डेहरी से पटना जा रहे थे। इसी दौरान बारुण नहर मार्ग स्थित एक सुनसान इलाके में अज्ञात अपराधियों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर उन पर हमला कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अपराधियों ने ईओ की गाड़ी को ओवरटेक कर फिल्मी स्टाइल में रोका और फिर उनपर हमला कर दिया।

बताया जा रहा है कि इस खतरनाक हमले में कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार जख्मी हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल विमल कुमार को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल अपराधियों की पहचान तथा हत्या के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है।

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पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद रोहतास डीएम दीपक कुमार मिश्रा, एसपी रौशन कुमार, औरंगाबाद एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा, नगर आयुक्त सासाराम विकास कुमार, एसडीएम सासाराम नेहा सिंह, एसडीएम औरंगाबाद गौरव सिंह , डेहरी विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह समेत कई ईओ और आला अधिकारी पहुंचे अस्पताल। वहीं रोहतास और औरंगाबाद के घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जबतक मृत ईओ के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुछताछ की जा रही है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस सनसनीखेज वारदात को लेकर कहा जा रहा है कि ईओ विमल कुमार रात करीब नौ बजे स्कॉर्पियो गाड़ी से पटना के लिए रवाना हुए थे। वो डेहरी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पटना के लिए निकले थे। बारुण-दाउदनगर नहर रोड पर बारुण थाना क्षेत्र के लख डिहरा गांव के समीप बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर कर रोक लिया। कहा जा रहा है कि बदमाशों ने लूटपाट की नीयत से वाहन को घेरा था। हालांकि, इस दौरान विमल कुमारपर हमला कर दिया गया। गाड़ी में ईओ के अलावा उनके ड्राइवर मिथिलेश मौजूद थे। कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या से सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड की अलग-अलग एंगल से जांच में जुटी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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