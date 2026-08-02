बिहार में कार्यपालक पदाधिकारी पर हमले के बाद हत्या, पटना आते वक्त फिल्मी स्टाइल में मर्डर

बिहार के औरंगाबाद जिले में कार्यपालक पदाधिकारी को फिल्मी स्टाइल में मौत के घाट उतार दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या पटना आते वक्त की गई है। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है।

बिहार में अपराधियों ने एक बार सम्राट चौधरी सरकार की पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए बड़े कांड को अंजाम दिया है। इस बार अपराधियों ने औरंगाबाद जिले में एक कार्यपालक पदाधिकारी को मौत के घाट उतार दिया है। डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या औरंगाबाद के बारुण में अपराधियों ने की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमल कुमार डेहरी से पटना जा रहे थे। इसी दौरान बारुण नहर मार्ग स्थित एक सुनसान इलाके में अज्ञात अपराधियों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर उन पर हमला कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अपराधियों ने ईओ की गाड़ी को ओवरटेक कर फिल्मी स्टाइल में रोका और फिर उनपर हमला कर दिया।

बताया जा रहा है कि इस खतरनाक हमले में कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार जख्मी हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल विमल कुमार को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल अपराधियों की पहचान तथा हत्या के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है।

पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद रोहतास डीएम दीपक कुमार मिश्रा, एसपी रौशन कुमार, औरंगाबाद एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा, नगर आयुक्त सासाराम विकास कुमार, एसडीएम सासाराम नेहा सिंह, एसडीएम औरंगाबाद गौरव सिंह , डेहरी विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह समेत कई ईओ और आला अधिकारी पहुंचे अस्पताल। वहीं रोहतास और औरंगाबाद के घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जबतक मृत ईओ के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुछताछ की जा रही है।