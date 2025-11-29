Hindustan Hindi News
20 हजार के घूस मामले में एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को एक साल की सजा; पटना का 18 साल पुराना मामला

संक्षेप:

18 साल पुराने मामले में पटना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिनय कुमार को निगरानी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एक वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई। बिनय कुमार को 24 अक्तूबर 2007 को निगम के यारपुर स्थित कार्यालय में 20000 रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था।

Sat, 29 Nov 2025 09:48 PMsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मो रूस्तम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी बिनय कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही, उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की अलग सजा दी गई।

जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक माह की अवधि के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार के इस मामले में अभियुक्त बिनय कुमार सिंह को 24 अक्तूबर 2007 को निगम के यारपुर स्थित कार्यालय में 20 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था। वे ठेकेदार सुधीर कुमार सिंह के साझेदार और शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह से उसके बिल भुगतान के लिए घूस ले रहे थे।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई की। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 11 अभियोजन गवाहों से पूछताछ की गई। मामले का संचालन पटना के विशेष पीपी विजिलेंस (ट्रैप मामले) बिजय भानु ने किया।