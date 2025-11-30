Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsexecutive engineer of Bihar Rajya Pul Nirman Nigam sent to jail in corruption case
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता दोषी करार, रिश्वतखोरी में हुई जेल

संक्षेप:

भ्रष्टाचार के इस मामले में अभियुक्त बिनय कुमार सिंह को 24 अक्तूबर 2007 को निगम के यारपुर स्थित कार्यालय में 20 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था। वे ठेकेदार सुधीर कुमार सिंह के साझेदार और शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह से उसके बिल भुगतान के लिए घूस ले रहे थे।

Sun, 30 Nov 2025 07:40 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो
भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रूस्तम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी बिनय कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही, उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की अलग सजा दी गई।

भ्रष्टाचार के इस मामले में अभियुक्त बिनय कुमार सिंह को 24 अक्तूबर 2007 को निगम के यारपुर स्थित कार्यालय में 20 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था। वे ठेकेदार सुधीर कुमार सिंह के साझेदार और शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह से उसके बिल भुगतान के लिए घूस ले रहे थे।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई की। मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों से पूछताछ की गई। मामले का संचालन पटना के विशेष पीपी विजिलेंस (ट्रैप मामले) बिजय भानु ने किया। बिनय सिंह मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई की। मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों से पूछताछ की गई। मामले का संचालन पटना के विशेष पीपी विजिलेंस (ट्रैप मामले) बिजय भानु ने किया। बिनय सिंह मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं।

