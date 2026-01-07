Hindustan Hindi News
दाखिल-खालिज फर्जीवाड़ा में फंसे पूर्व ADM, विभागीय एक्शन; JDU सांसद से भी कनेक्शन

अजय कुमार पर आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद बैकडेटिंग कर कहलगांव डीसीएलआर कोर्ट में लंबित म्यूटेशन अपील मामले के आदेश को उन्होंने पलट दिया।

Jan 07, 2026 02:39 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, भागलपुर, मुख्य संवाददाता
बिहार से डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जमीन विवाद निपटारे को लेकर ऐक्शन में हैं। इस बीच भागलपुर में एक पूर्व एडीएम जमीन की दाखिल खारिज में फर्जीवाड़े के मामले में फंस गये हैं। उक्त जमीन का जेडीयू सांसद अजय मंडल से भी कनेक्शन जिले में पदस्थापित रहे तत्कालीन अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी अजय कुमार सिंह के खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है।

अजय कुमार पर आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद बैकडेटिंग कर कहलगांव डीसीएलआर कोर्ट में लंबित म्यूटेशन अपील मामले के आदेश को उन्होंने पलट दिया। कहलगांव के चौधरी टोला निवासी सुनील किशोर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि उनकी बाजार क्षेत्र स्थित पुश्तैनी जमीन का फर्जी केवाला तैयार कर भू-माफिया ने खरीद-बिक्री की और म्यूटेशन भी करा लिया। इस म्यूटेशन के खिलाफ दायर अपील पर डीसीएलआर कोर्ट ने सुनवाई की और संबंधित केवाले को फर्जी मानते हुए म्यूटेशन रद्द कर दिया।

आरोप है कि एडीएम अजय कुमार सिंह ने डीसीएलआर का आदेश बैक डेट में रद्द कर दिया। विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें उन्होंने आरोपों से इंकार कर दिया। हालांकि विभागीय अनुशासनिक प्राधिकार ने उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का फैसला लिया है।

इस मामले में बड़ी जानकारी यह है कि उक्त विवादित जमीन से जदयू के सांसद अजय मंडल का भी कनेक्शन उजागर हुआ है। इस जमीन की खरीद एक वर्ष पहले सांसद अजय कुमार मंडल ने भी की थी। सांसद का नाम आने से विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं।

मंत्री विजय सिन्हा ने दो दिनों पहले भागलपुर में भूमि विवाद निपटारे के लिए जन संवाद का आयोजन किया था। इस शिविर में बड़ी संख्या में भूमि विवाद के मामले सामने आए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को सभी विवाद सुलझाने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान कई बार अधिकारियों से मंत्री ने कठोरता के साथ व्यवहार किया।

