बिहार चुनाव: पहले चरण के 18 जिलों में EVM और वीवीपैट आंवटित, पटना में 5000 से ज्यादा मतदान केंद्र

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव को लेकर 18 जिलों में ईवीएम और वीवीपैट विधानसभावार आवंटित कर दिया गया। चुनाव आयोग के निर्देश पर शनिवार को पहले चरण के चुनाव से संबंधित जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सभी 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रथम रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया की गई।

इसके बाद, विधानसभा क्षेत्रवार आवंटित ईवीएम और वीवीपैट की जिलाधिकारी और दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर की गई सूची दलों के जिला स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई। इसी सूची के अनुसार ईवीएम एवं वीवीपैट को जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों को चुनाव में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके बाद संबंधित विस क्षेत्रों के लिए निर्धारित स्ट्रांग रूम में मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुरक्षित कर दिया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीवारों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रथम रैंडमाइजेशन में चयनित ईवीएम व वीवीपैट की सूची उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार, दूसरे चरण के चुनाव को लेकर शेष 20 जिलों में ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रथम स्तरीय रैंडमाइजेशन 13 अक्टूबर को होगा।

दूसरे चरण का चुनाव : 20 जिला, 122 विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर।

पहले चरण का चुनाव : 18 जिला, 121 विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर।

पटना में कुल 5,677 मतदान केंद्र पटना जिले के लिए कुल 5,677 मतदान केन्द्रों के लिए ईवीएम एवं वीवीपैट का रैंडमाइजेशन किया गया। कुल 5,677 मतदान केन्द्रों के लिए 5,677 बीयू, 5,677 सीयू व 5,677 वीवीपैट की आवश्यकता है। निर्धारित मानकों के आधार पर 20 प्रतिशत रिजर्व बीयू, 20 प्रतिशत रिजर्व सीयू व 30 प्रतिशत रिजर्व वीवीपैट के आधार पर 6,808 बीयू, 6,808 सीयू व 7,374 वीवीपैट की जरूरत होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी ने कहा कि फर्स्ट-लेवल चेकिंग (एफएलसी) ओके के आधार पर पटना जिले में 12,886 बीयू, 7,439 सीयू व 8,025 वीवीपैट उपलब्ध है।