फास्ट है सब कुछ, सब जगह बात चल रही है; संजय झा ने बिहार सरकार गठन पर दिया ताजा अपडेट

बिहार में नई सरकार के गठन पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ताजा अपडेट दिया है। उन्होंने रविवार शाम को कहा कि सब कुछ फास्ट पेस (तेज गति) पर है। सब जगह (एनडीए के घटक दलों में) बातचीत चल रही है। जल्द ही सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगा। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और उसमें आने वाले मेहमानों के सवाल पर झा ने कहा कि अभी यह तय किया जा रहा है।

दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद रविवार को पटना लौटे संजय झा ने कहा कि सरकार गठन पर जल्द ही सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए को इतना बड़ा जनादेश दिया है, इसके साथ जवाबदेही भी आई है। सरकार की प्रायोरिटी है कि एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं, उन्हें पांच सालों में पूरा किया जाएगा।

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद लालू परिवार में पड़ी टूट पर संजय झा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जो भी बातें आ रही हैं वो ठीक नहीं हैं।

ललन सिंह के साथ दिल्ली में अमित शाह से मिले संजय झा जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने शनिवार रात को दिल्ली में भाजपा के वरीय नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इसमें बिहार में सरकार गठन को लेकर चर्चा की गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा, जेडीयू समेत अन्य दलों के बीच मंत्री पदों के बंटवारों का फॉर्मूले पर भी इसमें मंथन हुआ। अमित शाह से मिलने के बाद ललन और संजय रविवार को पटना लौट गए।