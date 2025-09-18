every youth will get job if mahagathbandhan come in power said tejashwi yadav सरकार बनी तो बिहार में हर नौजवान को मिलेगी नौकरी, चुनाव से पहले तेजस्वी ने कही बड़ी बात, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsevery youth will get job if mahagathbandhan come in power said tejashwi yadav

सरकार बनी तो बिहार में हर नौजवान को मिलेगी नौकरी, चुनाव से पहले तेजस्वी ने कही बड़ी बात

तेजस्वी यादव ने कहा कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए नीतीश सरकार को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के पास बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई विजन नहीं है। वह हमारे विजन को नकल कर रहे हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज प्रतिनिधि, बेगूसरायThu, 18 Sep 2025 11:21 AM
share Share
Follow Us on
सरकार बनी तो बिहार में हर नौजवान को मिलेगी नौकरी, चुनाव से पहले तेजस्वी ने कही बड़ी बात

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। इस यात्रा के तहत वो बेगूसराय पहुंचे।बेगूसराय में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में हर नौजवान को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा की बिहार और बेगूसराय के विकास के लिए आगे आना होगा। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बिहार में अब कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं होगा।

तेजस्वी यादव ने कहा कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए नीतीश सरकार को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के पास बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई विजन नहीं है। वह हमारे विजन को नकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई कार्रवाई पर जोर होगा। जाते-जाते उन्होंने ‘जय बिहार, जय बिहारी’ का नारा देकर लोगों का हौसला बढ़ाया।

ये भी पढ़ें:पटना HC के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से वकील नाराज, अदालत के बहिष्कार का फैसला

उसके बाद ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे पर उपस्थित हजारों की भीड़ ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया। असल में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव अपने निर्धारित समय से 5 घंटा देर से बेगूसराय पहुंचे थे। वे सदर प्रखंड के कंकौल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित अधिकार यात्रा में बुधवार की नौ बजे रात संबोधित कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:Live: बिहार दौरे पर आए अमित शाह से मिले सीएम नीतीश,डेहरी जाएंगे केंद्रीय मंत्री