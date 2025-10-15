हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में मोदी है; प्रधानमंत्री ने दिया एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार का नारा

संक्षेप: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद में एकजुट एनडीए और एकजुट बिहार का नारा दिया। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का टास्क दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव मद्देनजर बुधवार को राज्य के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मोदी और नीतीश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर घर जाने को कहा और "एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार - इससे बनेगी सुशासन की सरकार" का नारा दिया। पीएम ने ‘नमो ऐप’ के माध्यम से संवाद करते हुए आगामी चुनाव में भाजपा और एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को हर मतदान केंद्र (बूथ) पर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर बूथ कार्यकर्ता अपने क्षेत्र का मोदी है।

पीएम मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को उन्हें उपलब्ध सरकारी लाभों के बारे में बताने को कहा। उन्होंने ने कार्यकर्ताओं का भोजपुरी में कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। फिर कहा कि जब हर बूथ मजबूत होता है, तभी पार्टी जीतती है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं के बारे में मतदाताओं को उनकी ओर से गारंटी देने को भी कहा।

पीएम ने संवाद में कहा कि बूथ कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्रों के परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के वीडियो भी दिखाने और साझा करने चाहिए। 14 नवंबर को एनडीए की जीत के बाद एक और दिवाली सुनिश्चित करने में बिहार की माताएं और बहनें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।