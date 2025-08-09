हर बार थकाऊ-पकाऊ बातें करते हैं; शाह पर तेजस्वी का पलटवार, अनंत सिंह पर कही ये बात

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी वो बिहार आते हैं, तो थकाऊ और पकाऊ बातें करते हैं। लालू और मुझे गाली देने से बिहार का भला नहीं होगा। वहीं सीएम नीतीश और अनंत सिंह की मुलाकात पर उन्होने कहा कि ऐसे लोग एके 47 की भाषा समझते हैं।

औरनेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के दौरान आरजेडी पर हमले का पलटवार किया है। एएनआई से बातचीत में उन्होने कहा कि जब भी अमित शाह बिहार दौरे पर आते हैं, तो पकाऊ और थकाऊ बातें करते हैं। बिहार की उन्नति कैसे हो, बिहार से पलायन, बेरोजगारी और महंगाई कैसे खत्म हो इस पर नहीं बोलते हैं। तेजस्वी ने शाह पर नेगेटिव राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे बिहार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता अब कुछ देने वाली नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लालू जी और मुझे गाली देने से बिहार का भला नहीं होगा। जब तक बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और पलायन खत्म नहीं होता है। वे (शाह) शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में नहीं बोलते है।

वहीं दो वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर तेजस्वी ने कहा कि जवाब आयोग को भेज दिया है। आपको बता दें दो ईपिक नंबर मामले को तेजस्वी को कई नोटिस मिल चुके हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की मुलाकात पर तेजस्वी ने कहा कि ऐसे लोगों पर मैं कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता हूं। ये लोग सिर्फ एके-47 की भाषा समझते हैं। जो सरकार घर से AK-47 मिलने पर पकड़ती है, फिर वहीं सरकार उन्हें छुड़वाती है। बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन क्या है।

इससे पहले 8 अगस्त को सीतमाढ़ी के पुनौराधाम स्थित माता जानकी मंदिर का गृह मंत्री अमित शाह ने शिलान्यास किया और भूमि पूजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होने एक जनसभा को संबोधित किया। एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होने कहा कि जो घुसपैठिए बिहार के युवाओं की नौकरियां छीन लेते हैं, उन्हें राहुल गांधी और लालू एसआईआर का विरोध कर बचाना चाहते हैं। ये लोग एसआईआर का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए उनका वोट बैंक हैं।